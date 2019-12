Kleve. Die Klever Innenstadt war am Samstag gestopft voll. Die Händler profitierten in diesem Jahr vom neuen Weihnachtsmarkt in der City.

Am Samstag brummte in Kleve das Weihnachtsgeschäft

Der letzte Samstag im Advent hatte es in sich. Die Klever Innenstadt war voll, Parkplätze waren Mangelware. Die Kassen klingelten. Doch wie war das Weihnachtsgeschäft insgesamt? Dazu haben wir die Kaufmannschaft befragt.

Einzelhändler sind mit den Umsätzen zufrieden

„Es läuft gut“, sagte Annette Kraska, Filialgeschäftsführerin vom Kaufhof. Klaus Fischer von Alexander Moden erklärte: „Wir sind zufrieden.“ Kathrin Kersting vom Spielwarengeschäft Kindertraum sagte zu den Umsätzen am vierten Adventswochenende: „Wir befinden uns auf Vorjahresniveau.“

Das vergangene Wochenende war besonders gut: Samstag war die Stadt gut gefüllt. Das sah man besonders im Kaufhof. Lange Schlangen vor den Kassen, viele Fragen an die 60 Mitarbeiter. „Heute ist unser Hauptgeschäft. Wir haben eine Stunde länger geöffnet“, sagte Kraska. Für Fischer und Kersting waren aber auch das erste und zweite Wochenende gut. „Den Weihnachtsmarkt wieder in die Innenstadt zu holen war genau die richtige Entscheidung. Es war wesentlich mehr Frequenz in der City“, sagte Fischer aus Sicht der Einzelhändler. „Gerade für unsere niederländischen Kunden war das schön“, so Kersting für die Kunden. Nicht nur der Weihnachtsmarkt lockte, auch die Kaufmannschaft mit Aktionen. So boten einige Geschäfte am Samstag Rabatte an. Juwelier Knops und „Wäsche und mehr“ warben zum Beispiel mit zehn Prozent. Im Klever Kaufhof lief der Weihnachtsmann umher. Nicht nur für die Kinder, auch für die Erwachsenen.

Spielwaren wurden besonders gerne gekauft

Nach Angaben des Einzelhandelsverbandes lagen Spielwaren vorn. Zudem verkauften sich Bücher, Uhren und Schmuck sowie Unterhaltungselektronik gut. Das war auch in Kleve so. Wir sind sehr zufrieden, sagte Hildegard Knops und ergänzte: Es wird wieder hochwertiger Schmuck gekauft. Zwar werden zu Weihnachten gerne Schlafanzüge oder Bademäntel verschenkt, hochwertige Dessous derzeit jedoch weniger. Diese Erfahrung hat zumindest Ursula Ketteler gemacht. Und sie muss es wissen: Seit 60 Jahren verkauft die 72-Jährige Wäsche an der Großen Straße. Wesentlich mehr ist im Advent nicht los, aber wir machen trotzdem alles mit.

Schleichfiguren und Tonie-Boxen sind ein Trend

Rollkragenpullover für den Herrn, Handyhandtaschen für die Damen sowie Schleich-Figuren oder Tonie-Boxen für die Kinder – das sind die Trends. Ein weiteres Thema: das neue Umweltbewusstsein. Wir geben viel weniger Tüten heraus, die meisten haben ihren eigenen Beutel dabei, sagte Nina Kiesow. Vegane Handtaschen seien gefragt, obwohl Leder eine bessere Umweltbilanz als Kunstleder habe.