Anwohner staunt nicht schlecht: Ein Biber läuft durch Kalkar

Kalkar. Ein 42-jähriger Mann staunte frühmorgens nicht schlecht, als er auf dem Vossegattweg in Kalkar einen Biber entdeckte und ihn sofort fotografierte.

Am Donnerstagmorgen staunte gegen 6.30 Uhr ein 42-jähriger Mann nicht schlecht, als er auf dem Vossegattweg in Kalkar einen Biber entdeckte. Der Nager lief in aller Seelen Ruhe in Richtung Talstraße. Der 42-Jährige zückte sofort sein Handy, um einen Schnappschuss des seltenen Tiers zu machen.

Der Biber war wohl aber noch nicht zurechtgemacht und hatte an einem Fotoshooting am frühen Morgen wenig Interesse. Er stellte sich auf seine Hinterbeine und fauchte lautstark. Damit erreichte er sein Ziel und der Fotograf nahm Abstand. Der Biber drehte sich um und lief den Vossegattweg weiter entlang. Wohin er lief und ob es seine übliche Morgenrunde war, konnten die Polizeibeamten später nicht ermitteln.