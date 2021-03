Auch Kleve will international fürs Klima streiken

Kreis Kleve. Die Fridays for Future-Bewegung am Niederrhein beteiligt sich am internationalen Klimastreik. In 150 Länder wollen Schüler demonstrieren.

Die Fridays for Future-Bewegung am Niederrhein beteiligt sich am internationalen Klimastreik. In mehr als 150 Ländern möchten Schüler die Klimakatastrophe, die von der Corona-Pandemie überschattet wird, wieder in das Licht der Öffentlichkeit rücken. Unter dem Hashtag „#NoMoreEmptyPromises“ liegt das Augenmerk des Streikes auf den leeren Versprechungen der Politik und der unzureichenden Umsetzung des Pariser Klimaabkommens.

Trotz der verstärkten Distanz der Ortsgruppen am Niederrhein aufgrund der Corona-Beschränkungen haben sich die Klimaaktivisten für eine gemeinsame, dezentrale Aktionsform entschieden. Digital haben sich die Ortsgruppen vernetzt, um in Kevelaer, Kleve, Rees, Neukirchen-Vluyn, Xanten und Krefeld ein gemeinsames Zeichen zu setzen. Man einigte sich auf eine einheitliche Plakataktion, ähnlich Wahlplakaten, die in diesem Fall aber für Klimaschutzmaßnahmen statt für Wahlkandidaten werben sollen.

In allen Ortsgruppen werden vor dem großen Klimastreiktag Plakate aufgehängt

In allen Ortsgruppen werden vor dem großen Klimastreiktag Plakate aufgehängt, die zentrale Themen der Klimaschutzbewegung behandeln. Dabei wird sowohl auf kommunale als auch auf globale Forderungen eingegangen. Leitfaden ist dabei das Versprechen, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen und so von den in Paris unterzeichnenden Staaten gegeben wurde, um der globalen Klimakrise Einhalt zu gebieten, das aber auch droht, zu einem „leeren Versprechen“ zu werden. Wissenschaftler weisen darauf hin, dass die Ambitionen nicht ausreichen, um das 1,5 Grad-Versprechen zu erfüllen.

Schuhe werden vor dem Rathaus ausgestellt

Unterstützt wird die Plakataktion zum Teil durch weitere lokale Aktivitäten. In Kleve und Kevelaer werden stellvertretend für etliche DemonstrantInnen und zukünftige Generationen Schuhpaare vor den Rathäusern aufgestellt. Sie sollen die Menschen, die sonst demonstrieren würden, symbolisch repräsentieren. Die Aktion vor dem Rathaus findet in Kleve am 19. März, von 15 bis 17 Uhr, statt. Vor Ort werden einige Vertreter von FFF sein, um die Corona-Schutzauflagen einzuhalten und große Menschenansammlungen zu vermeiden.

In Kleve bekommen die Schuhbesitzer ihre Schuhe im Anschluss zurück. Die Schuhe werden mit einem Namensschild versehen und können nach der Demo (17 bis 17.30 Uhr) am Koekkoekplatz oder am Tag danach von 11 bis 13 Uhr im FFF-Büro wieder abgeholt werden.

www.fridaysforfuture.de/nomoreemptypromises/, zum Niederrhein-Bündnis: www.fffnrw.de/niederrhein19032021.