Kleve. Sozial Engagierte aus Kleve schlagen vor: Obdachlose könnten in die alte Post in bisherige Flüchtlingsunterkunft umziehen.

Aufsicht für Obdachlosenheim in Kleve gefordert

Der Zustand des Obdachlosenheims an der Selfkant in Kellen „macht uns böse“, sagt Michiel van der May, Vorsitzender des Vereins Klosterpforte. Obdachlose sind oftmals Besucher der sozialen Einrichtung Klosterpforte neben der Unterstadtkirche, die für Verpflegung und Unterstützung Bedürftiger sorgt (https://www.nrz.de/staedte/kleve-und-umland/klosterpforte-hat-neue-leiterin-id228207637.html). Ihn ärgert, dass das Heim an der Selfkant schlecht ausgestattet sei, es gebe oft Zerstörungen. „Was es braucht, ist Aufsicht, Aufsicht, Aufsicht“, fordert van der Mey. Eine Personal-Stelle dafür einzurichten sei sicher preiswerter als die Renovierung und Erneuerung zerschlagener Toilettenschüsseln.

„Die Menschen sitzen da ganz allein am Ende der Welt“

Elke Lehnen, die 27 Jahre lang Leiterin der Klosterpforte war und sich in den sozialen Belangen in Kleve auskennt, weiß: „Die Menschen sitzen da ganz allein am Ende der Welt, ohne Telefon.“ Es würde sich rechnen, wenn man von acht Uhr abends bis acht Uhr morgens über Nacht jemanden dort zur Aufsicht einstellte und danach die Leute eben aus dem Haus schicke – so wie man es in Großstädten auch tut. Tagsüber seien Klosterpforte oder Caritas-Café im Winter warme Anlaufpunkte. Auch für Menschen aus der Unterkunft Jülicher Straße.

Einen Vorschlag zur Verbesserung nennt Michael Rübo vom Klosterpforten-Verein: Die Flüchtlingsunterkunft in der alten Post am Bahnhof, die für 200 Asylbewerber ausgestattet wurde. Sie wird derzeit als solche vom Land getragen, aber nicht komplett genutzt. Es sei eine „funktionierende Einrichtung“ mit Aufsicht, in gutem Zustand und nutzbar sowohl für Einzelpersonen in Mehr-Betten-Zimmern als auch für Familien, die plötzlich obdachlos würden. Und besser geeignet als die Selfkant, die weit ab liegt, so dass man ortsfremden Obdachlosen den Weg kaum erklären könne.

Rübo bedauert: „Vor Jahren gab es die Zukunftswerkstätten als sozialen Tisch, bei dem jeder Ehrenamtliche frei von der Seele reden konnte. Heute ist alles in Arbeitskreise aufgeteilt, da sind Experten unter sich. Es gibt keinen Austausch.“