Kreis Kleve. Ausbildung für Kreis Klever mit Hauptschulabschluss nach Klasse 9.

Ausbildung zu Sozialassistenten am Berufskolleg in Kleve

„Mit Herz und Hand – Sozialassistent/in gesucht“ so wirbt das Berufskolleg Kleve für die schulische Ausbildung zum/r staatlich geprüften Sozialassistenten/in. Sie startet im Sommer; eine Bewerbung ist ab sofort möglich. Voraussetzung ist Hauptschulabschluss nach Klasse 9. Sozialassistent/innen arbeiten z.B. in Seniorenheimen oder in Einrichtungen für Menschen mit Unterstützungsbedarf unter Anleitung einer Fachkraft. Sie üben hauswirtschaftliche, pflegerische oder pädagogische Tätigkeiten aus, so unterstützen sie Menschen bei der Nahrungsaufnahme.

In den zwei Schuljahren gibt es auch Praktika in verschiedenen Einrichtungen. Neben dem Berufsabschluss besteht die Möglichkeit, einen höheren Schulabschluss zu erreichen. Die Ausbildung passt zu Menschen, die gerne anderen Menschen helfen und körperlich fit sind. Weitere Infos unter www.berufskolleg-kleve.de