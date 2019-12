Bedburg-Hau. Auto fuhr nachts über einen der Golfplätze in Bedburg-Hau und richtete hohen Schaden an.

Auto durchwalzte einen Golfplatz in Bedburg-Hau

In Bedburg-Hau auf der Moyländer Allee beobachtete ein Zeuge in der Nacht zum 2. Weihnachtstag, 26. Dezember, wie ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit kreuz und quer über einen Golfplatz walzte. Das Fahrzeug soll hierdurch einen hohen Sachschaden an der Grasnarbe verursacht haben, meldet die Polizei nach Rücksprache mit dem betreffenden Golfclub. Die Ermittlungen zum Täter und Fahrzeug dauern an.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Tipps, um wen es sich bei dem gesuchten Fahrer handeln könnte, bitte an die Polizei in Kleve unter Telefon