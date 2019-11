Goch. Der Opel stand auf einem Parkplatz an der Wiesenstraße in Goch.

Auto in Goch beschädigt, Zeugen gesucht

Auf einem unbefestigten Parkplatz an der Wiesenstraße in Goch wurde ein Auto angefahren. In der Zeit zwischen Donnerstag, 14. November, 14.30 Uhr und Freitag, 5 Uhr, wurde dort ein blauer Opel Zafira durch einen unbekannten Fahrzeugführer an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizei Goch 02823 - 1080.