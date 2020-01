Weeze. Unbekannte knackten in Weeze einen geparkten VW und bauten das Radio und die Starterbatterie aus. Zeugen gesucht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Autoknacker hatten es in Weeze aufs Radio abgesehen

Autoknacker haben in Weeze zugeschlagen: In der Zeit von Montag, 20. Januar, 15 Uhr, bis Dienstag, 21. Januar, 12.30 Uhr, brachen unbekannte Täter an der Wichernstraße den VW eines 40-jährigen Weezers auf. Dabei hatten sie es auf das Autoradio abgesehen und schraubten die Starterbatterie des Fahrzeugs heraus. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die in der fraglichen Zeit in der Wichernstraße etwas beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich bei der Kripo Goch unter 02823/1080 zu melden.