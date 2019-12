Schwerer Unfall auf dem Südwall in Uedem.

Uedem. Eine 57-Jährige aus Erfurt achtete am Südwall nicht die Vorfahrt einer 49-Jährigen aus Uedem. Ein Fahrzeug wurde gegen eine Hauswand geschoben.

Autounfall mit fünf Verletzten in Uedem

Am Sonntag missachtete gegen 17:45 Uhr eine 57-Jährige aus Erfurt an der Kreuzung Kervenheimer Straße/ Südwall die Vorfahrt einer 49-Jährigen aus Uedem. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug der 57-jährigen gegen eine Hauswand geschoben. Im Fahrzeug der 57-Jährigen saßen insgesamt drei Insassen, ebenfalls wohnhaft in Erfurt.

Alle drei Personen verletzten sich und wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Die 57-Jährige und ihre 82-jährige Beifahrerin wurden stationär aufgenommen. Im Fahrzeug der 49-Jährigen saßen insgesamt zwei Insassen. Diese wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Die Fahrzeuge der Unfallbeteiligten wurden sichergestellt. Gesamtschaden: zirka 30.000 Euro