Bahnhofsagentur Goch gerettet

Seit Jahren freuen sich die Gocher Bahnkunden daran, dass sie ihre Fahrkarten nicht unbedingt aus dem Automaten ziehen müssen. Es gibt ja Günther Thomas, der die Agentur im Bahnhof vor Jahren übernahm und an jedem Tag zu den üblichen Geschäftszeiten vor Ort ist. Er verkauft sowohl Fahrscheine für den VRR-Nahverkehr (Bus und Bahn), als auch solche für den Fernverkehr. Und genau das will er, auch wenn der VRR künftig einen neuen Geschäftspartner hat, auch weiterhin tun. Thomas hat seinen Vertrag um drei Jahre verlängert.

Bahn zieht sich immer weiter aus den Bahnhöfen zurück

Ab Mitte Dezember verkauft nicht mehr die DB Vertrieb die Tickets für den Nahverkehr, sondern die Firma Transdev (deren Tochter die Nordwestbahn ist). Die Bahn zieht sich also immer weiter aus den Bahnhöfen zurück.

„Selbst in Krefeld gibt’s bald keine Reisecenter mehr, sondern es verkauft demnächst nur noch eine Agentur die Fahrkarten“, sagt Thomas. Anders als ein Reisebüro nimmt die Agentur aber keine Gebühren. Selbst für Verkehrsmittel, die für einen Niederrheiner exotisch klingen, darf Günther Thomas künftig Tickets verkaufen – etwa für die Wuppertaler Schwebebahn, eben für alles, was an öffentlichem Personennahverkehr im Gebiet des Verkehrsverbands Rhein-Ruhr unterwegs ist.

Die meisten Fahrkarten behalten ihre Gültigkeit

Der Bahnreisende sieht die Änderung schon auf dem Bahnsteig: Neben dem schäbigen alten orangefarbenen Fahrkartenautomaten der Bahn stehen nun neue grüne von abellio. „Die bereits gekauften Fahrkarten behalten jedoch bis Ende März ihre Gültigkeit“, versichert der Agenturchef. Was nicht für Zeit- und Monatskarten gelte.

Service schreibt Thomas groß. Beim Besuch der Zeitung bot Thomas einer älteren Dame, die eine Reise bei ihm gebucht hatte, sogar an, ihr die Unterlagen auf dem Heimweg nach Hause zu bringen. Das war zwar nicht nötig, die Dame kommt in den nächsten Tagen selbst vorbei. „Mir macht der Umgang mit den Kunden einfach Spaß, und warum soll man nicht freundlich sein, wenn es keine großen Umstände bedeutet“, erklärt Thomas. Entsprechend bekommt er eine Menge Zuspruch für sein Tun, was für ihn Grund genug ist, die Phase der Berufstätigkeit zu verlängern. „So lange ich gesund bleibe, mache ich weiter. Das ist natürlich die Voraussetzung“, sagt der 70-Jährige.

Thomas wird im Bahnhof Goch von Teilzeitkräften unterstützt

Thomas wird im Bahnhof Goch von den Teilzeitkräften Johannes Peters und Gabriele Voss unterstützt, für den Sommer plant er mit einer dritten Aushilfe. Es gibt eben viel zu tun in der Agentur. Als Aushilfe hatte er einst in der DB-Agentur Goch angefangen, seit September 2018 ist er sein eigener Herr. Der Kevelaerer war früher technischer Beamter bei der Deutschen Bahn, wartete die Computer der Bahnhöfe, die er betreute. Er hat auch die lange Zeit defekte Bahnhofsuhr wieder in Gang gebracht und sich in die Ameropa-Welt eingelesen. Urlaub mit der Bahn, Hotel dazu – das ist nicht zuletzt bei Städtereisenden beliebt. Derzeit locken Adventsangebote. Günther Thomas berät dazu und auch zu vielen anderen Touren immer gerne.