Bedburg-Hau: Demenz wird zum Thema der LVR-Online-Reihe

Kreis Kleve. Chefärztin der LVR-Gerontopsychiatrie informiert online über die Demenz und beantwortet alle Fragen der Teilnehmer.

Das Interesse an Informationen rund um das Thema Demenz ist nach wie vor ungebrochen. Daher hat sich das „Netzwerk Demenz“ dazu entschlossen während der Coronazeit eine digitale Vortragsreihe durchzuführen, die in den vergangenen Monaten auf große Resonanz und Akzeptanz gestoßen ist. Fachleute aus der Praxis referierten rund eine Stunde lange zu medizinischen, pflegerischen und psychosozialen Themen der Krankheit und standen nach den Onlinevorträgen noch für Fragen zur Verfügung.

Chefärztin spricht zu Thema „Demenz – Was gibt es Neues?“

Am Mittwoch, den 27. Oktober, ab 17 Uhr wird im letzten Teil der Reihe die Chefärztin der Gerontopsychiatrie der LVR-Klinik Bedburg-Hau zum Thema „Demenz – Was gibt es Neues?“ sprechen. Dabei wird sie erklären, welche Demenzformen und Risikofaktoren es gibt, wie sich die Krankheit äußert und welche diagnostischen Möglichkeiten inzwischen möglich sind.

Bei den vergangenen Onlinevorträgen hat sich gezeigt, dass sich trotz der Onlinedistanz zwischen den Vortragenden und den Teilnehmenden am heimischen PC eine besondere Nähe aufbauen ließ. „Einige unserer älteren Zuhörenden haben zur technischen Unterstützung oftmals jüngere Familienmitglieder mit herangezogen, die dann nicht nur den Vorträgen folgten sondern sich auch selbst an den anschließenden Fragerunden beteiligten“, erklärt die Chefärztin die bisherigen Erfahrungen. „Das haben wir eher selten in Präsenzveranstaltungen erlebt. Die heimische Atmosphäre mit mehreren Familienmitgliedern oder auch gemeinsamen Freunden hat manche Interessierte zusätzlich ermutigt sich mit dem Thema zu beschäftigen, die bisher -aus den verschiedensten Motiven- den Weg zu einer öffentlichen Veranstaltung nicht geschafft haben.“

Alle können nach wie vor kostenlos an dem digitalen Angebot teilnehmen

Alle Interessierten können nach wie vor kostenlos an dem digitalen Angebot teilnehmen. Dazu ist lediglich eine vorherige Anmeldung beim Katholischen Bildungsforum Kleve per Mail (kbw-kleve@bistum-muenster.de) oder unter 02821/ 721 525 notwendig.

Der letzte digitale Vortrag findet am 3. November, um 17 Uhr statt. Dann wird der Sozialpädagoge der LVR-Klinik Bedburg-Hau Tim van Bergen auf Psychosoziale Hilfen eingehen.

