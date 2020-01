Bedburg-Hau: „Gute Laune Hau“ feierte in der Disco

Bedburg-Hau. Die Zahl der aktiven Kinder im Karnevalsverein in Hau steigt stetig, es wurde eine zusätzliche Tanzgarde gegründet.

Dekoration, Musikauswahl bis zu den tänzerischen Darbietungen – alles erinnerte an die 80er Jahre: In einen großen Discosaal hatte der Karnevalsverein Gute Laune Hau (GLH) das Gesellschaftshaus in Bedburg-Hau verwandelt. Die Moderator/innen Annika Thissen und Carsten Kannenberg begrüßten gut 240 Gäste und Vereinsmitglieder. „Licht aus – Spot an, Discozeit für jedermann“, lautete das Motto der 21. Sitzung des Bedburg-Hauer Karnevalsvereins. Die „Smilies“, jüngste Tanzgruppe der GLH, präsentierte zu einem Disco-Medley ihren tollen Showtanz inklusive Hebefiguren. Mit schillernden Glitzerkostümen wirbelten die Kleinsten der GLH über die Bühne zu Dr. Albans „Sing Hallelujah“ oder „Stayin‘ Alive“ von den Bee Gees. Die Zuschauer forderten Zugabe.

Premiere für einige Kinder der „Smiling Hearts“ und das neunjährige Solo-Mariechen

Die GLH-Sitzung hatte tänzerisch viel zu bieten: mit den „Smiling Hearts“ – für einige Kinder war es der erste Gardetanz überhaupt – sowie den „Smiling Stars“ und den „Smiling Lights“. Zum ersten Mal durfte die neunjährige Helen Otten als Solotänzerin brillieren: tosender Applaus und Zugabe. „Die Zahl unserer aktiven Kinder steigt stetig, so dass wir im vergangenen Jahr eine zusätzliche Tanzgarde gründen durften“, sagt Sabine Averbrock, 1. Vorsitzende des Vereines. Sie sieht darin das Verdienst der letztjährigen Tulpenprinzessin Jil Averbrock, die von der GLH gestellt worden war: Selbst einige Karnevalsmuffel seien durch sie mit dem „Gute-Laune-Virus infiziert worden und jetzt hochmotiviert dabei. Ob auf der Bühne, beim Wagenbau, im Vergnügungsausschuss, als Trainer oder im Vorstand, überall sind sie vertreten.“

Lob und Orden für die Vereinsaktiven gab es von der amtierenden Tulpenprinzessin Lorè-Dana I., die mit Gefolge und der PriGa 03 prunkvoll Einzug ins Gesellschaftshaus hielt. Hohen Besuch gab es für die GLH auch aus Kranenburg mit Prinz Marc, dem Musikalischen mit Funkenmariechen Miriam. Und mit Kleves Prinz Marc, dem Steuernden. Er stand als Kind selbst als Tänzer für die GLH auf der Bühne: „Es fühlt sich ein bisschen wie ein Heimspiel an. Ich denke immer gerne an die Zeit zurück. Zwar hat es mich mittlerweile in den Klever Karneval verschlagen – aber die GLH trage ich immer noch im Herzen“, sagte er.

Auf der Bühne standen auch Manfred van Halteren als „Quax der Bruchpilot“, der die Politik von damals und heute aufs Korn nahm. Maria Mott beleuchtete „die wahre Bedeutung der Verkehrszeichen“. Eyleen Salija, zum ersten Mal dabei, witzelte als ,,Chanti“. Jil Averbrock bot eine Schlagerparade und Marc Hüskes kam als Duett-Partner dazu. Als letzter Programmpunkt etabliert haben sich die GLH-Granaten, die mit Hits und auf ihre ganz eigene Art die Besucher von den Stühlen holten. Dank sagten die Moderatoren allen fleißigen Helfern auch hinter den Kulissen.