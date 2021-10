Bedburg-Hau: Hautec stellt die Weichen für die Zukunft

Bedburg-Hau. Das Bedburg-Hauer Unternehmen stellt sich stark auf, durch die Übernahme des französischen Konzerns Groupe Atlantic. Der Standort bleibt.

Die Weichen in Richtung Zukunft sind gestellt: Mit der Übernahme der Hautec-Gruppe durch den französischen Konzern Groupe Atlantic erweitert das österreichische Traditionsunternehmen Austria Email AG nicht nur sein Wärmepumpenangebot, es sichert zugleich den Fortbestand der aus der Hautec GmbH und der Wiegersma GmbH bestehenden Hautec-Gruppe vor Ort in Bedburg-Hau. Als österreichischer Marktführer ist das Unternehmen eingebunden in die weltweit agierende und familiengeführte Groupe Atlantic.

Beide Unternehmen bleiben unverändert bestehen

„Beide Unternehmen bleiben unverändert bestehen“, betont der langjährige Hautec-Vertriebsleiter Thomas Niemann. Der Produktionsstandort Bedburg-Hau werde in der neuen Gruppe für Geothermie-Wärmepumpen zuständig sein, unter anderem mit dem natürlichen und besonders umweltfreundlichen Kältemittel R 290. „Wir werden zudem in den Bereichen Produktion, Entwicklung, Vertrieb und After Sales in den Standort investieren“, so Niemann. Ganz aktuell gebe es Bedarf an Sanitär- und Heizungsgesellen bei Wiegersma, konkretisiert Klaus Bindhammer, Geschäftsführer der Hautec und der Wiegersma GmbH. „Perspektivisch denken wir auch an die Einstellung von Meistern für Sanitär, Heizung und Elektro.“ Bei Hautec suche man derzeit nach Technikern des Elektrohandwerks sowie IT-Fachleuten – auch Quereinsteiger sind willkommen, ergänzt Bindhammer.

Firmengründer Karl-Heinz Wiegersma ist aus beiden Unternehmen ausgeschieden

Firmengründer Karl-Heinz Wiegersma ist aus beiden Bedburg-Hauer Unternehmen ausgeschieden. „Die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens liegt bei der Planung, Installation und Wartung von Wärmepumpenheizungen“, erklärt Niemann. Damien Carroz, vom Vorstand der Groupe Atlantic, hebt strategische Gründe für die Übernahme hervor: „Wir haben Hautec auf Grund der mehr als 40-jährigen Erfahrung mit Geothermie-Wärmepumpen und mehr als 30 Jahren Know-how bei natürlichen Kältemitteln übernommen.“ Darüber hinaus sei Hautec in Fachkreisen für seine Qualität und Projektorientierung bekannt.

Unternehmen mit exzellentem Ruf

Das Unternehmen vom Niederrhein entwickelt seit 1978 Wärmepumpensysteme made in Germany. Installiert werden sie europaweit, insbesondere aber in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Wärmepumpen der Firma Hautec genießen international einen exzellenten Ruf wegen ihrer Qualität und Langlebigkeit. Das Unternehmen passt hervorragend in das Portfolio der in mehr als 60 Ländern präsenten Groupe Atlantic, die leistungsstarke und wettbewerbsfähige Lösungen für Warmwasser, Warmluft, Belüftung, Klimaanlagen und Heizungen für Ein- oder Mehrfamilienhäuser, für Schulen, Flughäfen, Krankenhäuser und alle anderen gewerblich genutzten Gebäude anbietet und entwickelt. „Die HautecWärmepumpen erweitern unser Angebot an Lösungen bei erneuerbaren Energien“, freut sich auch Dr. Martin Hagleitner, CEO der Austria Email AG. Jetzt könne man auch für Gewerbe- und Tourismusbetriebe besonders leistungsstarke Wärmepumpen anbieten.

In den kommenden Wochen, so Geschäftsführer Klaus Bindhammer, werde man gemeinsam an ersten Vertriebssynergien arbeiten. „Langfristig ist das Marktpotenzial dieses Zusammenschlusses sehr groß,“ ist er überzeugt. Denn die Wärmepumpen könnten als Energiequelle an alle herkömmlichen Systeme wie Erdkollektoren, Erdsonden und Wasser angeschlossen werden. Eine innovative Besonderheit ist dabei der von Hautec entwickelte Energiezaun. Er kann zum Beispiel in Form eines Gartenzauns aufgestellt werden, Sonnenenergie aufnehmen und das Solesystem erwärmen. Gegenüber einer Luft-Wasser-Wärmepumpe spart er dabei nochmals bei den jährlichen Heizkosten, arbeitet geräuschlos und ist sogar bepflanzbar. Zugleich ist die Energiezauntechnik eine kostengünstige Alternative zu Erdsondenbohrungen und Luft-Wasser-Wärmepumpen.

