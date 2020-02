Bedburg-Hau / Hasselt. Die Räder von insgesamt acht Autos wurden in Bedburg-Haus Ortsteil Hasselt von Unbekannten abmontiert und mitgenommen.

Bedburg-Hau: Räder von acht Autos abmontiert

Die Räder von insgesamt acht Autos wurden in Bedburg-Haus Ortsteil Hasselt von Unbekannten abmontiert und mitgenommen. Im Zeitraum zwischen Freitag, 31. Januar, 22.10 Uhr, und Samstag, 1. Februar, 2.40 Uhr, drangen die unbekannten Täter auf das umzäunte Gelände eines Autohauses an der Straße An der Molkerei in Hasselt. Hier wurden die Räder an insgesamt acht PKW entwendet. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, wenden sich bitte an die Polizei Kleve, Telefon 02821/5040.