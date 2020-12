Bedburg-Hau: Spatenstich für den erhofften Glasfaserausbau

Bedburg-Hau. In Bedburg-Hau startet der endlich der Ausbau für das lang ersehnte Glasfaser-Netz. Die Deutsche Glasfaser verspricht den Anschluss bis November.

Spatenstich für den öffentlich geförderten Bereich Bedburg-Hau: Im Rahmen eines Förderprogramms erhalten unterversorgte Haushalte im Kreis Kleve den Zugang zu schnellen Glasfaseranschlüssen. Der Kreis Kleve, der für alle kreisangehörigen Kommunen den Förderantrag gestellt hat, beauftragte das Unternehmen Deutsche Glasfaser mit dem Ausbau des Glasfasernetzes.

In Bedburg-Hau begann dieser Ausbau nun mit einem Spatenstich des Bürgermeisters Stephan Reinders, der Landrätin Silke Gorißen, dem zuständigen Breitbandkoordinator für die Kreisverwaltung, Tobias Schmitz, und einem Vertreter der Deutschen Glasfaser.

Über 800 Förderadressen stehen auf der Liste

Am Johann-van-Aken-Ring wurde die regionale Technikzentrale, von einem Schwerlastkran in Position gebracht. Über 800 Förderadressen werden nach Abschluss der Maßnahme über einen Zugang zum Glasfasernetz verfügen. Die Arbeiten in Bedburg-Hau beinhalten rund 107 Kilometer an Tiefbau und werden voraussichtlich bis November 2021 abgeschlossen sein, heißt es seitens der Deutschen Glasfaser..