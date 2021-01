Bedburg-Hau: Unter Alkohol und Drogen ins Feld gefahren

Bedburg-Hau Ein Niederländer kam unter Alkohol- und Drogeneinfluss mit seinem Auto von der Sommerlandstraße ab und blieb im Feld stecken.

In der Silvesternacht gegen 23.50 Uhr ist ein 33-jähriger Niederländer in Bedburg-Hau auf der Sommerlandstraße in Höhe der Einmündung Friedensstraße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Ford Ka in einem frisch gepflügten Feld stecken geblieben. Zwei weitere Insassen - eine 30 und eine 35 Jahre alte Frau ebenfalls aus den Niederlanden - und der Fahrer wurden bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Ein Abschlepper musste das Auto aus dem Acker ziehen.

Blutprobe auf der Wache

Die vor Ort erschienenen Polizisten stellten "deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers" fest und nahmen ihn für eine Blutprobe mit zur Wache. Dort stellte sich dann zudem heraus, dass der Niederländer nicht nur unter dem Einfluss von Alkohol gefahren war, sondern auch Drogen konsumiert hatte. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige. Die Polizei stellte zudem seinen Führerschein sicher.