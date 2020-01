Bedburg-Hau wächst um mehrere Baugebiete

Im Gebiet der Hasselter Ziegelhütte hat die Firma Loock nun die Erschließungsarbeiten begonnen. Und in der Ratssitzung am Monatsende entscheiden die Kommunalpolitiker, wer für ein weiteres Baugebiete als Investor den Zuschlag erhält.

An der Ziegelhütte in Hasselt entstehen 55 Einfamilienhäuser und 13 Mehrfamilienhäuser am Ortsrand. Rund um März oder April werden die ersten Grundstücke vergeben. Allein für die Einfamilienhäuser gibt es über 180 Bewerbungen, viele davon von Bedburg-Hauer Familien selbst, erklärt Dieter Henseler, Fachbereichsleiter der Gemeinde, auf NRZ-Anfrage.

Auch eine hohe Anzahl an Senioren interessiert sich

Für die Wohnungen in den Mehrfamilienhäusern erwartet die Politik auch eine hohe Anzahl an Senioren als Interessenten. Bis Herbst soll die Erschließung fertig sei. Wie berichtet, hatte es seit Frühling 2018 in der Planung Querelen mit dem Nachbarn Stadt Kleve gegeben. Der sah es als „kritisch“ an, dass Bedburg-Hau nicht im Zentrum baue, sondern im Randgebiet. https://www.nrz.de/staedte/kleve-und-umland/zoff-um-die-ziegelhuette-in-bedburg-hau-id214150441.html Das Baugebiet überschreite sogar die sieben Hektar Wohnbauland, die zur Eigenentwicklung des Ortes errechnet seien, so die Klever Verwaltung. Doch die Gemeinde und die Politik in Bedburg-Hau hatten die Kritik zurückgewiesen mit der Annahme, Kleve befürchte einfach, dass junge Klever vor die Tore der Stadt nach Hasselt abwanderten. Die Bezirksregierung hatte die Bedenken abgewogen und dann die Änderung des Flächennutzungsplanes für Bedburg-Hau/Hasselt genehmigt. https://www.waz.de/staedte/kleve-und-umland/bedburg-hau-greift-in-seine-finanz-ruecklage-id227785651.html

Die Gemeinde freut sich, Nachfragen der jungen Bedburg-Hauer Familien zu erfüllen und natürlich auch über mehr Einnahmen für den Gemeindeetat.

Dazu tragen auch vier Sechs-Familien-Häuser auf der Friedhofserweiterungsfläche Schneppenbaum bei, die an das Wohngebiet Norbertstraße anschließt. Diese 4000 Quadratmeter liegen im Gemeindezentrum, sind im Besitz der Gemeinde und werden nicht mehr zur Friedhofserweiterung gebraucht. In der nächsten Ratssitzung am 30. Januar wird der Rat entscheiden, welcher unter den sich bewerbenden Investoren den Zuschlag zum Bauen erhält.

Auch im Klinikgelände wird in Wohnbebauung investiert. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Fünf Baugrundstücke in Huisberden sind bereits vergeben, der Tiefbau hat begonnen. Noch in diesem Jahr sollen auch in der Ortsmitte von Till sechs Baugrundstücke Familien glücklich machen.

Rat spricht im März darüber

Der Bebauungsplan für das Nordgelände der Rheinischen Landesklinik Bedburg-Hau steht am 26. März im Rat zur Debatte. Der Bebauungsplan soll aufgestellt und Flächennutzungsplan geändert werden – in landesplanerischem Einvernehmen. Die Zustimmung aus Düsseldorf ist zu erwarten.