Polizei Bedburg-Hau: Wände in Grundschule beschmiert

Bedburg-Hau. Unbekannte haben Fensterscheiben wie auch die Wände der St. Markus Grundschule in Bedburg-Hau beschmiert.

Sowohl die Fensterscheiben wie auch die Wände der St. Markus Grundschule in Bedburg-Hau haben Unbekannte mit Graffiti beschmiert. Das geschah in der Nacht von Freitag, 5. März, auf Samstag, zwischen 16 Uhr und 9.30 Uhr. Betroffen sind das Hauptgebäude, ein Nebengebäude und eine Holzhütte (Spielhütte). Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Kleve unter 02821-5040 entgegen.