Bedburg-Hau: Weihnachtswunschbaum für die LVR-Kinder

Bedburg-Hau/Kleve. Auch in Coronazeiten werden aus Wunschzetteln echte Geschenke. Das hofft jedenfalls der LVR in Bedburg-Hau, mit der Weihnachtswunschbaum-Aktion.

Corona hat in diesem Jahr vieles verändert – aber die „Weihnachtswunschbaumaktion“ der LVR-Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bedburg-Hau wird auch in diesem Jahr wieder stattfinden, verspricht der LVR. „Schließlich ist sie ein Garant dafür, dass mit den Spenden Kinder und Jugendliche aus der Region unterstützt werden, die in der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie der LVR-Klinik Bedburg-Hau behandelt werden.“

Die LVR-Klinik, die „Spielinger“ Filiale in Kleve und die Psychiatrische Hilfsgemeinschaft engagieren sich

Die LVR-Klinik, die „Spielinger“ Filiale in Kleve und die Psychiatrische Hilfsgemeinschaft wollen durch die Aktion auf die Kinder und Jugendlichen aufmerksam machen, die in unserer Gesellschaft nach wie vor häufig als Außenseiter abgestempelt, stigmatisiert und durch ihre Erkrankung vielfache Schwierigkeiten haben. Gerade die Pandemie hat gezeigt, wie schwer es durch Corona geworden ist, betroffene Familien und Kinder rechtzeitig zu erreichen. Nicht nur zwischenzeitliche Aufnahme– und Besucherstopps, sondern auch aufwendige Hygienemaßnahmen haben den psychiatrischen Alltag erschwert und viele Ideen mussten entwickelt werden, um auch beim „LockDown“ allen, die Hilfe zukommen zu lassen, die sie brauchten um ohne zusätzliche seelische Belastung durch die Krisenzeit zu kommen.

Rechtzeitig vor Weihnachten gibt es durch den „Weihnachtswunschbaum“ nun wieder die Gelegenheit, Spiel– und Bastelsachen sowie Sportartikel zu erwerben und damit psychisch kranke Kinder und Jugendliche zu unterstützen. Die Chefärztin der Kinder- und Jugendpsychiatrie der LVR-Klinik, Beate Linnemann, weiß aus der Praxis, dass die gewünschten Spiel- und Freizeitartikel auf den Stationen und in den Ambulanzen schnell ihren Einsatz finden werden.

Im Geschäft „Spielinger“ an der Hagschen Straße steht der Weihnachtswunschbaum

Im Geschäft „Spielinger“ an der Hagschen Straße 28 ist der Weihnachtswunschbaum der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bedburg-Hau aufgestellt worden. An diesem „Wunschbaum“ hängen bis kurz vor Heilig Abend die Wunschzettel der kleinen und großen Patientinnen und Patienten der LVR-Klinik Bedburg-Hau. Alle Spender können entweder gleich vor Ort oder durch eine entsprechende Spende einen Weihnachtswunsch der Kinder erfüllen. Für jeden eingelösten Wunschzettel wird anschließend weiterer Weihnachtsschmuck an den Baum gehängt. Die Geschenke werden kostenlos eingepackt und verbleiben bis zum Abholtermin im Geschäft. Die Spendenaktion für den guten Zweck läuft bis zum 22. Dezember. Die Spielsachen werden dann vor dem Weihnachtsfest der Kinder- und Jugendabteilung der LVR-Klinik übergeben. Natürlich können die Spender auch eine entsprechende Spendenquittung erhalten, die beim Finanzamt berücksichtigt wird.