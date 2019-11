Betrunkener Mann schlug in Kleve um sich

Am Samstagmorgen leistete ein Mann in Kleve Widerstand.

Kleve. Ein 35-jähriger Mann aus Kleve beleidigte auf der Krohnestraße eine Polizeistreife aufs Übelste. Er war betrunken und schlug um sich.

Als die alarmierten Rettungskräfte am Samstagmorgen gegen 7 Uhr, auf der Krohnestraße in Kleve bei einer auf dem Gehweg liegenden Person eintrafen und ihn ansprachen, reagierte der 35-jährigen Klever aggressiv und fing an, um sich zu schlagen. Auch die hinzugerufene Funkstreife konnte den offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehenden Mann nicht beruhigen.

Dabei beleidigte er die Polizisten aufs Übelste. So endete der Morgen für den Mann nicht im Krankenhaus, sondern im Polizeigewahrsam. Dabei fanden die Beamten augenscheinliche Drogen bei dem Klever. Sie ließen ihm eine Blutprobe entnehmen.