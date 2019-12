Keppeln. Böllerschützen des gesamten Niederrheins bauen auf dem Sportplatz in Uedem-Keppeln ihre Kanonen und Böller auf. Silvester nachmittags wird’s laut.

Böllerschützen vom Niederrhein lassen es in Keppeln knallen

Der Keppelner Sportplatz wird für einen Nachmittag zum Schießplatz. Zum traditionellen Niederrheinischen Silvesterböllern lädt die Böllergruppe St. Barbara der Keppelner St. Sebastianer Schützenbruderschaft ein. Das Böllern beginnt am Dienstag, 31. Dezember, um 14.30 Uhr. Nachdem in den vergangenen Jahren das Silvesterböllern in Rheurdt und in Rheinberg/Borth stattgefunden hatte, sind in diesem Jahr die Böllerschützen aus Keppeln an der Reihe. Veranstaltungsort ist der Sportplatz in Keppeln, wo die Böllerschützen des gesamten Niederrheins eintreffen und ihre Kanonen und Böller aufbauen. Um 15 Uhr werden die Böllerschützen begrüßt und danach geht es ans Böllern: „Es wird sicherlich laut, aber für Fotografen ist es ein besonderes Erlebnis, wenn die mit Schwarzpulver geladenen Kanonen Feuer und Rauch spucken“, versprechen die Schützen. Nach dem Böllern, das gegen 16.30 Uhr endet, ist zum Ausklang geladen.

Jeder Schütze muss im Besitz einer Erlaubnis nach §27 des Sprengstoffgesetzes sein. Zugelassen sind nur Geräte mit einem gültigen Beschuss. Die Schützen müssen den Kommandos Folge leisten.