Wer kann die meisten Wähler in Bedburg Hau von sich überzeugen? Herausforderin Ursula Pitzner tritt gegen Stephan Reinders an.

Kommunalwahl 2020 Bürgermeister-Stichwahl 2020: So hat Bedburg-Hau gewählt

Bedburg-Hau. Stephan Reinders ist gegen Ursula Pitzner in der Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Bedburg-Hau angetreten. Hier gibt es das Wahlergebnis.

Am Abend der Bürgermeister-Stichwahl am 27. September warteten die Bürgerinnen und Bürger in Bedburg-Hau gespannt auf das Wahlergebnis aus ihrer Gemeinde. Wer macht das Rennen im Kampf um das Amt des Bürgermeisters der Gemeinde Bedburg-Hau? Stephan Reinders (CDU) oder seine Herausfordererin Ursula Pitzner (parteilos)?

Hier finden Sie das vorläufige Wahlergebnis der Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters der Gemeinde Bedburg-Hau.

Bürgermeisterwahl - so hat Bedburg-Hau gewählt (Stand 19.39 Uhr)

Kandidaten Stimmen Prozentanteil Stephan Reinders 2.972 54,63 % Dr. Ursula Pitzner 2.468 45,37 %

