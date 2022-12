Caritas-Aktion in Kleve: „Wir backen uns Pflegefachkräfte“

Kleve. Der Verband will mit einem Infostand in der Klever Innenstadt auf die Personalprobleme hinweisen und für die Arbeitsplätze bei der Caritas werben.

Mit einem Aktionsstand in der Klever Innenstadt möchte der Caritasverband Kleve auf den Fachkräftemangel aufmerksam machen. Mitarbeitende des Fachbereichs Pflege und Gesundheit werden am kommenden Samstag, 17. Dezember, von 11 bis 16 Uhr selbst gebackene Plätzchen verteilen und dabei ganz persönlich über ihre Liebe zum Beruf informieren.

300 Gramm Motivation und 300 Gramm Freude an der Arbeit

Man nehme 300 Gramm Motivation und 300 Gramm Freude an der Arbeit. Dazu kommen jeweils 200 Gramm Teamfähigkeit und Flexibilität. Ganz wichtig auch die Teelöffel Nächstenliebe – fertig ist das Rezept für eine gute Pflegefachkraft. Das meinen zumindest die mehr als 280 Mitarbeiter:innen im Fachbereich Pflege und Gesundheit bei der Caritas Kleve. Sie laden zu ihrem Aktionsstand ein. Genauer gesagt werden die Pflegedienstleitungen aus Kleve, Goch, Emmerich, Rees und Kalkar von 11 bis 16 Uhr in der Fußgängerzone (Kavarinerstraße, Große Straße) selbst gebackene Plätzchen verteilen und dabei über ihren Beruf informieren.

Die ganze Aktion steht unter dem Motto ,Wir backen uns Pflegefachkräfte‘

„Die ganze Aktion steht unter dem Motto ,Wir backen uns Pflegefachkräfte‘“, sagt Fachbereichsleiterin Alexia Meyer und ergänzt: „Eine Idee, die aus der Not geboren wurde. Nicht nur Corona und die damit verbundenen Personalausfälle, auch der Fachkräftemangel setzen uns immer mehr zu.“ Doch statt zu resignieren, will die Caritas Akzente setzen und aufmerksam machen.

„Wir backen uns Pflegefachkräfte und verteilen unsere Plätzchen natürlich mit ganz viel Herz in der Klever Innenstadt“, sagt auch Anne Huth. Sie leitet zusammen mit Petra Meiners und Julia Lamers die Mobile Pflege in Emmerich. Dabei handelt es sich um die größte ambulante Station in der Diözese Münster. „Unsere Mitarbeitenden sind unser höchstes Gut“, sagen auch Elke Huber-Groenewald und Annett Heselmann, Pflegedienstleitungen in Kalkar und Rees.

In Kleve informiert das Leitungsteam der Mobilen Pflege der Caritas über den Beruf

In Kleve informiert das Leitungsteam der Mobilen Pflege der Caritas Kleve über den Beruf, die Berufung, den Arbeitgeber und die Arbeitsbedingungen. So bietet die Caritas viele Benefits an. „Dazu gehört natürlich eine Bezahlung nach Tarif mit Sondervergütungen wie Pflegezulage, Urlaubs- und Weihnachtsgeld oder Jahressonderzahlung. Zudem gibt es eine betriebliche Altersvorsorge sowie eine erweiterte Lohnfortzahlung im Krankheitsfall“, sagt Alexandra Stolpe, Personalreferentin fürs Recruiting. „Auch ein Flex-Konto für familienfreundliche Lebensplanung sowie vergünstigte Mitgliedschaften bei Fitnessanbietern, Rabatte und Dienstrad-Leasing bieten wir an. Blitzbewerbungen sind willkommen.“

