Caritas Kleve bietet jetzt die Generalistische Pflegelehre

Kleve. Sebastian Zablocki ist seit März 2020 der erste Auszubildende beim Caritasverband Kleve und absolviert eine Lehre in der Generalistischen Pflege.

Eigentlich wollte er Bankkaufmann werden, doch nach nur einem Praktikumstag wusste er: „Das ist nichts für mich.“ Sebastian Zablocki sattelte um. Seit März 2020 ist der 21 Jahre alte Klever Auszubildender beim Caritasverband Kleve. Nach sechs Monaten sagt er nun: „Ich habe meinen Traumberuf gefunden.“ Sebastian Zablocki ist der erste Auszubildende beim Caritasverband Kleve, der dort die sogenannte Generalistische Pflegeausbildung absolviert.

Das ist das neue, universelle Berufsbild, das die Bundesregierung Anfang des Jahres aufgestellt hat. Zuvor gab es drei verschiedene Berufsbilder in der Pflege – die des Altenpflegers, des Gesundheits- und Krankenpflegers sowie des Gesundheits- und Kinderkrankenpflegers. Die Generalistische Pfegeausbildung fasst diese und die fachlichen Schwerpunkte der jeweiligen Berufsbilder in einer zusammen. Der Caritasverband Kleve bildet dreimal im Jahr einen neuen Pflegefachmann/frau aus, jeweils zum 1. März, 1. August und 1. Oktober. Die neue Ausbildung dauert drei Jahre und ist unterteilt in Theorie und Praxis.

„Der theoretische Unterricht findet bei unserem Kooperationspartner, die Berufsakademie für gesundheitliche Berufe in Kleve, statt. Sie hat bei den Bewerbern 50 Prozent Mitspracherecht. Die Praxisausbildung erfolgt in verschiedenen Einrichtungen“, erklärt Anne Huth, die beim Caritasverband Kleve die Ausbildung in der Pflege koordiniert. So ist es auch bei Sebastian Zablocki geregelt, seine drei Jahre sind komplett durchgetaktet. Zwei Monate Blockunterricht zum Start, danach zwei Monate Orientierungseinsatz in der Mobilen Pflege des Caritasverbandes in Kleve. Es folgt ein Monat Unterricht und danach wieder ein Monat praktische Ausbildung. Soweit der Plan.

Doch der Start war alles andere, nur nicht einfach. Grund dafür war die Corona-Pandemie. Sie hat dafür gesorgt, dass nach nur zwei Wochen Unterricht alle Schüler wieder nach Hause geschickt wurden. „Das war kein schöner Start“, gibt Zablocki zu. Und auch die theoretische Ausbildung habe sich seitdem sehr verändert. „Maske, Handschuhe und Desinfektionsmittel gehörten zwar schon vor Covid-19 zu unseren Arbeitsmitteln, aber gewiss nicht in diesen Mengen“, sagt Thomas Johannes. Er ist Leiter der Mobilen Pflege in Kleve. Er war es auch, der Sebastian Zablocki nach seinem Wirtschaftsabitur am Berufskolleg Kleve und seinem Praktikum bei einer Bank auf den Beruf des Pflegefachmannes beim Caritasverband Kleve aufmerksam gemacht hat.

Heute sagt er: „Sebastian Zablocki ist ein richtiger Glückfall.“ Warum? Weil Zablocki gerne mit Menschen arbeitet. „Es macht mir Spaß, älteren Menschen zu helfen. Das Gefühl, etwas für sie zu tun, gibt mir unheimlich viel“, sagt Zablocki. Und damit ist auch die Kommunikation zwischen Pfleger und Patient gemeint. „Viele Klienten pflegen wir über Jahre, für sie sind wir oft der letzte Kontakt zur Außenwelt. Sie wollen von uns wissen, was in den Nachrichten läuft, wer die Champions League gewonnen hat“, sagt Johannes. Das könne Zablocki sehr gut.