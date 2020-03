Christian Bomblat ist Kleves erster Klimaschutzmanager

Er nennt seinen Werdegang „nicht konventionell“, man könnte auch sagen: spektakulär. Als Klimaschutzmanager für Kleve hat sich Christian Bomblat (55) bei der Stadtverwaltung einstellen lassen.

In 25 Jahren Tätigkeit unter anderem an Universitäten in Bolivien und zuletzt als Direktor eines Zentrum für Angewandte Ökologie in Santa Cruz – „eine Art ‘Haus Riswick’“, sagt er – hatte er immer wieder Kontakt nach Kleve, wo seine heute 80-jährige Mutter lebt. Bomblat erlebte den Wandel der Stadt „im Zeitraffer. Einfach fantastisch. Herzlichen Glückwunsch, Kleve“, lobte er bei seiner Vorstellung in der Ratssitzung Mittwochabend. (Bericht folgt).