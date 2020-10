In der Berichterstattung über Corona verwenden Experten und Politiker viele Fremdwörter und Abkürzungen. Im Video werden die häufigsten Corona-Begriffe erklärt.

Nachrichtenüberblick Corona im Kreis Kleve: Inzidenz am Donnerstag bei 97,9

Kreis Kleve. Die Zahl der Coronavirus-Infektionen im Kreis Kleve steigt weiter. Das Robert-Koch-Institut meldet am Donnerstag 38 Neuinfektionen.

Wie entwickelt sich Corona im Kreis Kleve? In dieser Übersicht finden Sie die wichtigsten Nachrichten. Den Corona-Newsblog für NRW lesen Sie hier, den Ticker für Deutschland hier. Das Wichtigste für den Kreis in Kürze zusammengefasst:

Die 7-Tage-Inzidenz nähert sich am Donnerstag dem Wert 100.

Nach Angaben des Robert-Koch-Insitutes gab es 38 Neuinfektionen.

Seit dem 22. Oktober gilt der Kreis als Corona-Risikogebiet.

Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes ist die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve am Donnerstag gleich geblieben. Sie liegt demnach bei 97,9 und damit weiterhin deutlich über dem zweiten Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Am Donnerstagmorgen hat das RKI 38 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden.

Coronavirus im Kreis Kleve: Die Lage am 29. Oktober (auf Grundlage des RKI)

7-Tage-Inzidenz: 97,9

97,9 Neuinfektionen: 38

38 Infektionen insgesamt: 1772

1772 Genesene insgesamt: 1466

1466 Todesfälle insgesamt: 45

45 Derzeit Erkrankte: 261

Das Robert-Koch-Institut aktualisiert seine Übersicht zu den Corona-Zahlen jeden Tag um 0 Uhr. Auch die Kreisverwaltung veröffentlicht die aktuellen Zahlen in einer täglich aktualisierten Übersicht, in der Regel um die Mittagszeit. Die Werte des RKI und der Verwaltung können durch den zeitlichen Unterschied voneinander abweichen. Da die Daten des RKI maßgeblich für weitere Beschränkungen und Maßnahmen im Kreis Kleve sind, aktualisieren wir diese Übersicht mit den RKI-Werten. Die tägliche Übersicht des Kreises finden sie hier.

Zudem unterscheiden sich die RKI-Statistik und die Kreis-Statistik auch in der Gesamtzahl der Fälle - beim RKI liegen die Zahlen höher. Laut dem Kreis gibt es diese Diskrepanz schon länger und sie erkläre sich so: "Bei der Differenz handelt es sich im Wesentlichen um Personen, die zwar im Kreisgebiet gemeldet sind, sich jedoch in einem anderen Kreis oder einer anderen Stadt aufhalten und dort ihre Quarantäne verbringen, beispielsweise Studierende."

Solche Einzelfälle wurden seit Beginn der Corona-Pandemie nach und nach in den Fallzahlen-Listen des Kreisgesundheitsamtes nachträglich angepasst und korrigiert, heißt es dazu vom Kreis.

