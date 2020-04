Corona: Kreis Kleve erhebt auch im Mai keine Kitabeiträge

Der Kindergarten St. Stephanus in Bedburg-Hau.

Kreis Kleve. Der Kreis Kleve erhebt weiter keine Kita-Elternbeiträge und setzt damit die Absprachen von kommunalen Spitzenverbänden und Landesregierung um.

Der Kreis Kleve verzichtet auch für den Monat Mai auf die Erhebung der Elternbeiträge für die Betreuung für Kinder in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und im Offenen Ganztag. „Dieser Verzicht gilt auch für Eltern, deren Kinder in der Notbetreuung sind“, so die Kreisverwaltung. Mit diesem weiteren Dringlichkeitsbeschluss setzt der Kreis Kleve als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Absprachen der kommunalen Spitzenverbände und der Landesregierung um.

Der Kreis Kleve betreut elf Kommunen im Kreisgebiet ohne eigenes Jugendamt. Der Beschluss sieht für Bedburg-Hau, Issum, Kalkar, Kerken, Kranenburg, Rees, Rheurdt, Straelen, Uedem, Wachtendonk und Weeze vor, dass der Kreis Kleve auch für den Monat Mai auf die Erhebung der Beiträge für Kinder in Kitas und in der Kindertagespflege verzichtet. Der Dringlichkeitsbeschluss umfasst auch den Verzicht auf Elternbeiträge für das Angebot „Offene Ganztagsschule im Primarbereich“ an den Förderzentren im Kreis Kleve.

Land NRW übernimmt die Hälfte der Kosten

Für den Monat April hatte der Kreis Kleve bereits auf Grundlage der entsprechenden Gebührensatzung auf die Elternbeiträge verzichtet. Für den weiteren Beitragsverzicht im Mai wurde ein entsprechender Dringlichkeitsbeschluss erforderlich. Das Land Nordrhein-Westfalen erstattet die Hälfte der durch diesen Beschluss entstandenen Kosten an den Kreis Kleve.