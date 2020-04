Corona-Krise in Kleve: Filmprogramm für das Autokino steht

Kleve. Mit dem Familienfilm „Peter Hase“ startet am Ostermontag das Klever Autokino, das die Tichelpark Cinemas in der Corona-Krise organisieren.

Das Programm für die ersten beiden Wochen des Klever Autokinos steht. Das Projekt der Tichelpark Cinemas startet am Ostermontag, 13. April, um 14 Uhr mit dem Familienfilm „Peter Hase“ (2018), dessen Hauptrolle in der deutschen Synchronisation Christoph Maria Herbst spricht. Am Eröffnungstag werden zudem auf der am Donnerstag erstmals testweise aufgebauten LED-Leinwand die Filme „König der Löwen“ (17 Uhr) und „Das perfekte Geheimnis“ (20.30 Uhr) gezeigt.

Kinobetreiber Reinhard Berens und sein Team haben das Autokino innerhalb kürzester Zeit auf die Beine gestellt. Wegen der Kontakteinschränkungen in der Corona-Krise bleibt das Klever Kinogebäude derzeit geschlossen, doch unter strengen Auflagen ist das außergewöhnliche Kinoerlebnis im Auto erlaubt.

Platz für 100 Fahrzeuge

Tickets für 20 Euro pro Auto können genauso wie Popcorn und Nachos nur online auf www.kleverkinos.de gekauft werden. Die Kunden sollen die in Tüten verpackten Snacks ohne direkten Kontakt wie bei einem Drive-In an einem Zelt erhalten, können aber natürlich auch eigene Getränke und Knabbereien mitbringen. Auf der großen Fläche am Kino ist Platz für 100 Fahrzeuge.

Trotz Rabatten bei der Miete der auf einem Lkw stehenden Leinwand ist die Aktion für das Klever Kino teuer. Deshalb läuft weiterhin ein Crowdfunding, das bis Donnerstabend rund 10.000 Euro eingebracht hat.

Das komplette Autokinoprogramm bis einschließlich Sonntag, 26. April, steht auf der Internetseite der Tichelpark Cinemas.