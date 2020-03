Coronavirus: Klever Job- und Ausbildungsbörse ist abgesagt

Kleve. Die für den 11. März geplante Klever Job- und Ausbildungsbörse mit 4000 bis 5000 Besuchern wird wegen des Coronavirus vorsorglich verschoben.

Die 14. Klever Job- und Ausbildungsbörse wird wegen der aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus verschoben. „Im Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger, den teilnehmenden Unternehmen und Besuchern haben wir uns entschieden, die Klever Job- und Ausbildungsbörse vorsorglich auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben“, begründeten die Stadt Kleve und die beteiligten Organisatoren am Dienstagnachmittag die Absage der Veranstaltung in der Klever Stadthalle, die für den 11. März geplant war. Über den Alternativtermin befinden sich die beteiligten Akteure nach eigener Aussage noch in der Abstimmung.

In der von der Wirtschaft, Tourismus und Marketing Stadt Kleve GmbH verschickten Mitteilung wird auf die allgemeinen Kriterien der Risikoeinschätzung und Handlungsempfehlungen des Robert-Koch-Instituts für Großveranstaltungen verwiesen, die die Ausbreitung von Infektionskrankheiten verhindern sollen.

Großveranstaltung mit 4000 bis 5000 Besuchern

„Mit einer Besucherzahl von 4000 bis 5000 Personen ist die Klever Job- und Ausbildungsbörse als Großveranstaltung einzustufen. Die Empfehlungen können bei der Klever Job- und Ausbildungsbörse aufgrund der Art der Veranstaltung und der örtlichen Gegebenheiten jedoch leider vollumfänglich nicht gewährleistet werden bzw. stehen nicht im Einklang mit den Zielen der Veranstaltung“, heißt es in der Mitteilung. Zu den Empfehlungen zählen beispielsweise die Einschränkung der Teilnehmerzahl, der Ausschluss von Personen sowie der Verzicht auf enge Interaktion.

Ein neuer Termin für die 14. Klever Job- und Ausbildungsbörse wird noch bekannt gegeben.