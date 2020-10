Das Freizeitbad GochNess öffnet in den Ferien täglich

Goch. Freizeitbad Gochness in Goch in den Herbstferien mit erweiterten Angebot für die Familien. Die Saunalandschaft bleibt weiter geschlossen.

In den Herbstferien öffnet das GochNess wieder täglich, so dass Familien eine schöne Zeit in den Ferien im GochNess verbringen können. „Nach den Sommerferien haben wir uns dazu entschieden, innerhalb der Woche Kapazitäten für das Vereins-, Schul- und Kursschwimmen zu schaffen, da hier ein großer Bedarf bestand. Die Zeiten für das öffentliche Schwimmen wurden auf das Wochenende verlegen.“ erklärt Carlo Marks, Geschäftsführer der Stadtwerke Goch Bäder GmbH.

Die Badezeiten werden bislang gut angenommen

„Dies hat sehr gut funktioniert, die Zeiten wurden sowohl von den Vereinen und Schulen als auch von Familien gut angenommen und genutzt. Unser Kursangebot konnte auch wieder angeboten werden.“ Da das Vereins- und Schulschwimmen in den Ferien nicht stattfindet, öffnet das GochNess mit Beginn der Ferien wieder täglich für die Öffentlichkeit. Vom 12. bis 25. Oktober kann die Wasserlandschaft täglich von 11 bis 14 Uhr und von 15 bis 18 Uhr besucht werden. Die Zeiten für das Früh- und Spätschwimmen dienstags und donnerstags bleiben wie gewohnt bestehen, jeweils von 6.30 bis 9 Uhr und von 20 bis 22 Uhr. Auch Nessi´s Kombüse öffnet in den Ferien täglich von 12 bis 17 Uhr und bietet leckere Snacks und Getränke an.

Der Einlass in die Wasserlandschaft ist weiterhin nur mit einem Online-Ticket möglich. Die Tickets können über die Internetseite vom GochNess erworben werden oder direkt unter shop.gochness.de. Damit das Hygienekonzept eingehalten werden kann, ist es wichtig, dass auch in der Wasserlandschaft auf die Einhaltung des Abstandgebots geachtet wird. Im Eingangsbereich und bis zu den Umkleidekabinen besteht Maskenpflicht, in der Wasserlandschaft muss keine Maske getragen werden. „Wir freuen uns, dass wir in den Ferien täglich Besucher begrüßen dürfen.“ so Marks.

Die Saunalandschaft bleibt weiter geschlossen

Alle Informationen finden sich auch unter www.gochness.de. Die Coronaschutzverordnung des Landes NRW wird durchgehend betrachtet und bei Bedarf werden die aktuellen Regelungen im Freizeitbad GochNess angepasst. Unter den aktuell geltenden Bedingungen bleibt die Saunalandschaft leider weiterhin geschlossen.