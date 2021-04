Das Gewerbe- und Gründerzentrum in Kalkar boomt weiter

Kalkar. Ein breiter Branchenmix sorgt für die volle Auslastung des Gewerbe- und Gründerzentrums in Kalkar-Kehrum. Neue Unternehmen haben sich angesiedelt.

Drei modern gestaltete Informationsstelen im Zufahrtsbereich des Gewerbe- und Gründerzentrums in Kehrum informieren bereits seit dem vergangenen Jahr über die dort ansässigen Unternehmen. Jetzt kam die vierte und vorerst letzte Infotafel hinzu. „Alle Büros und Hallen sind vermietet“, sagt Bürgermeisterin Dr. Britta Schulz nicht ganz ohne Stolz. Sobald der Corona-Lockdown gelockert werde, könnten auch das Bistro- und Seminargeschäft wieder anlaufen.

Die Neovendi GmbH ist im Herbst 2019 eingezogen

Zu den jungen, technikaffinen Unternehmen, die sich im Gründerzentrum pudelwohl fühlen, gehört auch die Neovendi GmbH. Die Geschäftsführer Georg Holtmann und Lutz Heinrich Möllmann wagten Anfang 2019 mit vier Mitarbeitern den Schritt in die Selbständigkeit. „Im Herbst 2019 sind wir dann in das Gewerbe- und Gründerzentrum Kalkar umgezogen, da wir hier die besten Wachstumsmöglichkeiten für unser junges Unternehmen angeboten bekamen“, sagt Georg Holtmann. Seither hat sich das Unternehmen zu einem anerkannten Unternehmensberater und Dienstleister für die digitale Transformation entwickelt. So kommt zum Beispiel digitale Leit- und Sicherungstechnik im internationalen Eisenbahnverkehr zum Einsatz. „Zwischenzeitlich sind wir mit etwa 30 Mitarbeitern weltweit tätig und können unter anderem Kunden wie die DB Netz AG oder CRSC, den weltweit größten Bahn-Infrastrukturbetreiber in China, als Referenzen benennen.

Britta Schulz fragte sich, wie das hochmoderne IT-Unternehmen zu der Bahn passe, die sie am Niederrhein erlebe: mit Zügen, die selten pünktlich sind, mit Stellwerken, die von Hand betrieben werden und Bahnschranken, die zehn Minuten lang geschlossen bleiben, ohne dass sich ein Zug nähert. Dass da ein Missverhältnis vorliege, bestritt der junge Unternehmer nicht. „IT-Ingenieure stoßen in der Tat auf Bahn-Infastruktur, die zum Teil 100 Jahre alt ist, auf Kupferrohre statt Glasfaser. Und es gibt uralte Regeln, was die nötigen Abstände zwischen Zügen oder die Schrankenzeiten angeht. Genau daran arbeiten wir: Es muss über digitale Wege, klarere Infos darüber geben, wo sich welcher Zug gerade befindet und was auf den anderen Gleisen los ist. Und beim Güterverkehr, der immer wichtiger wird, ist ,multimodal’ das Stichwort“ – das Ineinandergreifen verschiedener Verkehrsträger.

„Wir haben uns in den letzten Jahren gut entwickelt und sehen optimistisch in die Zukunft!“

Holtmann selbst ist Reeser, seine Angestellten aber kommen aus vielen Ländern: aus Indien, Sri Lanka, Italien. Um qualifizierten Nachwuchs für das Team zu gewinnen, arbeitet Neovendi mit Hochschulen zusammen und ermöglicht Masterarbeiten ebenso wie Dissertationen. Er sei glücklich, dass die aktuelle Pandemieentwicklung sein Unternehmen nicht hart getroffen habe, sagt Holtmann. Ein wesentlicher Grund dafür sei die frühzeitige und konsequente Umsetzung von sicheren digitalen Plattformen innerhalb des Unternehmens, die eine ortsunabhängige Zusammenarbeit mit den Kunden ermöglichen.

„Wir haben uns in den letzten Jahren gut entwickelt und sehen optimistisch in die Zukunft. Im GGK finden wir optimale Bedingungen wie Glasfaserversorgung oder Seminarräume für interne und externe Schulungen. Und das Bistro von Martina Ihle ist ein toller Ort für den kreativen Austausch mit anderen technisch orientierten Unternehmen.“

Optimale Rahmenbedingungen für Neugründer

Wirtschaftsförderer Dr. Bruno Ketteler kündigte an, das Gründerzentrum Kalkar werde Neugründern auch in Zukunft optimale Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen. „Das wird sich auf Dauer positiv für die Wirtschaftsstruktur Kalkars auswirken.“

