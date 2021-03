Das Schnelltestzentrum in Uedem startet jetzt

Uedem. Im Forum der ehemaligen Hanns-Dieter-Hüsch-Schule ist das Testzentrum der Gemeinde Uedem jetzt eingerichtet.

Das Testzentrum der Gemeinde Uedem ist im Forum der ehemaligen Hanns-Dieter-Hüsch-Schule eingerichtet, Termine für kostenlose Schnelltests können ab sofort vereinbart werden, darauf weist die Gemeinde hin. Bürgerinnen und Bürger aus der Gemeinde Uedem, die Gewissheit haben möchten, können sich ab dem morgigen Freitag, 26. März, im Forum der Verbundschule (heute Waldorfschule), Meursfeldstraße 8, auf Corona testen lassen. Symptomfreie Personen können sich dort nach vorheriger Terminvereinbarung kostenlos schnelltesten lassen.

Das Testzentrum Uedem ist montags bis freitags von 16 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Termine gibt es unter www.testzentrum-uedem.de. Die Parkflächen entlang der Meursfeldstraße und der Parkplatz an der Einfachturn- und Schwimmhalle am Schulweg können genutzt werden. Negativ getestete Personen erhalten vor Ort oder per Mail eine Bescheinigung. Positiv getestete Personen müssen sich unverzüglich in Quarantäne begeben und das Ergebnis mit einem PCR-Test bestätigen lassen, beispielsweise beim Hausarzt.

Testzentrum wurde von der Rennecke-medic-GBR schnell eingerichtet

Betreiber des Testzentrums Uedem ist die Rennecke-medic-GBR (www.rennecke-medic.de) aus Emmerich. Fragen sowie Terminvereinbarungen können auch per Mail unter info@rennecke-medic.de oder über die Mobilnummer 0176/46789214 (montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr, sowie samstags von 9 bis 14 Uhr) an den Betreiber gerichtet werden. „Ich bin froh, dass Rennecke-medic bereit war, für die Gemeinde so schnell ein Testzentrum einzurichten und zu betreiben. Dankbar bin ich auch der Markt-Apotheke, in der auch getestet wird“, freut sich Bürgermeister Rainer Weber über die Testangebote. Wer eine Fahrgelegenheit benötigt, wendet sich an die Gemeinde, 0160/9441 5666.