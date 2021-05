Das Stadtradeln in Kalkar sucht einen Radel-„Star“

Radfahrer am Taubenturm in Kalkar.

Kalkar. Ab dem 21. Juni geht es in allen Städten und Gemeinden des Kreises Kleve um Strecken und Kilometer. Auftakt ist auf dem Kalkarer Marktplatz.

In wenigen Wochen beginnt die neue Stadtradeln-Saison aller Kommunen im Kreis Kleve. Ab dem 21. Juni gilt es auch wieder für Kalkarer Teams, reichlich Kilometer abzustrampeln und zu sammeln: bei Freizeitfahrten, bei längeren Touren oder auch bei Einkaufsfahrten und Radstrecken zum Arbeitsplatz. Alle Informationen zur Anmeldung und Teilnahme finden sich auf der Startseite der städtischen Homepage (www.kalkar.de) oder direkt unter www.stadtradeln.de/home. Jeder Kilometer zählt in diesem stadtinternen wie auch überregionalenWettbewerb. Wichtig sind jedoch vor allem die Radstrecken, die eine motorisierte Fahrt ersetzen – vielleicht gelingt ja sogar der ein oder andere nachhaltige Umstieg.

Und so steht das Einkaufen mit dem Rad in diesem Jahr im Fokus. Fahrradkörbe und Gepäcktaschen zählen oftmals zur Grundausstattung, Lastenfahrräder bieten mit unterschiedlichen Modellen, technisch ausgereift, neue Möglichkeiten und erweiterte Kapazitäten. In Kalkar ist zu diesem Thema eine kleine Stadtradeln-Vorschau geplant. Am Samstag, 5. Juni, sind alle Lastenradler eingeladen um 12 Uhr eine Zwischenstation auf dem historischen Markt einzulegen. Die Werbegemeinschaft Kalkar und die Tourist-Information Kalkar werden alle bakfietser, so heißt es bei den niederländischen Nachbarn, mit einem kleinen Überraschungspaket und Einkaufsgutscheinen begrüßen.

In jeder teilnehmenden Kommune kann auch ein Stadtradeln-Star an den Start gehen

In jeder teilnehmenden Kommune kann auch ein Stadtradeln-Star an den Start gehen. Diese geübte Radlerin oder der erprobte Radler verzichtet für den gesamten Projektzeitraum von 21 Tagen auf die Nutzung des Pkw – drei autofreien Wochen wollen bewältigt werden. Die spannende Frage ist nun: Wer wird der Kalkarer Stadtradeln-Star 2021? Wer sich dieser Herausforderung stellen möchte, kann sich bis zum 13. Juni melden: tik@kalkar.de oder unter 0282/413-197.

