Das Waldkino öffnet wieder am Klever Aussichtsturm.  

Kleve. Das Waldkino am Klever Aussichtsturm lädt ab der Dämmerung am 27. Juni zum ersten Kinostreifen in den Biergarten. Der Eintritt beträgt acht Euro.

Die neuen Lockerungen im Alltag zeigen auch positive Auswirkungen auf das Kulturleben in der Stadt. Und somit geht’s am Samstag, den 27. Juni, wieder los am Klever Aussichtsturm: Das 1. Waldkino in diesem Sommer kann starten. Das Team zeigt einen fantastischen Film (ab Dämmerung). Projiziert wird dieser auf die Leinwand zwischen den beiden Linden auf dem Hochplateau des Biergartens und das Publikum sitzt an Tischen um den Turm herum.

Besucher dürfen den Mundschutz nicht vergessen

Einlass ist 19 Uhr. Der Eintritt beträgt acht Euro, darin enthalten ist ein Verzehrguthaben von vier Euro. Die Karten gibt es nur an der Abendkasse. Jeder Besucher muss dabei seinen Namen am Eingang in eine Liste eintragen und die Kinofreunde dürfen ihren einen Mundschutz nicht vergessen (für die Räume im Inneren und den Gang zur Toilette).

Lockt die Cineasten: das Waldkino am Aussichtsturm. Foto: privat

Die Wetterprognosen sagen ideale Bedingungen für ein Open-Air-Kino voraus. Für das leibliche Wohl sorgt der neue Caterer, Nova Caeli, zwei junge Köche mit ihrem Personal aus Emmerich. Sie versorgen die Besucher mit ihrer „Rolling Kitchen“ mit kleinen Gerichten und einem sommerlichen Getränkeangebot, das einen kleinen Willkommens-Drink passend zum Turm beinhaltet. Das Turm-Team um Barbara Jacobs, Mechtild Janßen und Bruno Schmitz freut sich auf einen schönen Sommerauftakt am Aussichtsturm.