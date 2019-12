Goch. Zum Jahresende löst sich der Gocher MGV „Frohsinn“ nach 115 Jahren auf. Zwei Mitglieder blicken auf die wechselvolle Geschichte zurück.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der Gocher MGV „Frohsinn“ löst sich auf

„Uns fehlt der Nachwuchs, und wir werden alle nicht jünger.“ So erklärt Werner Männchen, Vorsitzender des Gocher Männergesangvereins (MGV) „Frohsinn“, die Entscheidung, den Chor zum Jahresende aufzulösen. Leicht fiel die Entscheidung nicht, und Wehmut ist auch dabei, das ist ihm und seinem Vorstandskollegen Karl Stifft deutlich anzumerken. „Zum Schluss waren wir noch 15 aktive Sänger, nur noch zwei im ersten Bass, das ist einfach zu wenig“, sagt Stifft. Hinzu komme das Alter, die meisten seien über 70, einige über 80. Es sei eine klare Vernunftentscheidung, auch zu einem guten Zeitpunkt, denn der MGV, gegründet im Jahre 1904, kann in diesem Jahr auf eine 115-jährige Geschichte zurückblicken, ein Jubiläumsjahr also.

Zwei Weltkriege, viele gesellschaftliche Veränderungen und unterschiedliches Freizeitverhalten prägten die wechselvolle Geschichte des Chores. 16 sangesfreudige Männer, die meisten Handwerker, gründeten im März 1904 den „Arbeiter-Gesangverein Frohsinn Goch“. Er war nach dem Kolpingchor (1890) und dem MGV Goch 1898 der dritte Männerchor der Weberstadt. Schon nach drei Jahren wurde der Name in „MGV Frohsinn“ umgewandelt, denn die inzwischen 30 Mitglieder kamen nun aus allen Berufsgruppen. Bei ihren zahlreichen Auftritten wurde auch schon mal das „Tanzbein geschwungen“, wie Werner Männchen berichtet. Er zeigt nur zwei von mindestens 50 Ordnern, in denen akribisch dokumentiert ist, wann wo gesungen wurde, welche Dirigenten der Chor hatte und wie die Pressestimmen lauteten. Unzählige Fotos erinnern an die Gemeinschaft bei Konzerten, Fahrten und Feiern.

Repertoire von mehr als 120 Liedern

Der Erste Weltkrieg war ein Einbruch. Die Mehrzahl der Sänger wurde eingezogen, viele starben. Die wenigen Dokumente aus der Zeit berichten von Auftritten in Lazaretten der Verwundeten. Dann kamen die „goldenen Zwanziger“, die Blütezeit des MGV mit 80 Sängern, 120 passiven Mitgliedern und vielen Unterstützern. Der Zweite Weltkrieg und die NS-Zeit reduzierte wiederum die Zahl der Sänger, aber das Vereinsleben ging weiter. Man verband sich mit dem MGV 1898 zu einer Arbeitsgemeinschaft. Gegen Kriegsende gab es immer weniger Konzerte, die Sänger traten wiederum vor verwundeten Soldaten auf.

Musik trägt durch die Zeit, es ging weiter nach dem Krieg, nun wieder als MGV Frohsinn, die Arbeitsgemeinschaft wurde aufgelöst. Der Name „Frohsinn“ war auch stets Programm und der Karneval ein wichtiges Thema. Eigene Abende wurden organisiert und gestaltet, aus dem Kreis der Sänger bildeten sich Trios oder Quartetts wie die „Steintorspatzen“. Das Repertoire war anspruchsvoll, vierstimmig und vielseitig. „Wir hatten zuletzt ein Repertoire von mehr als 120 Liedern“, sagt Männchen.

Erinnerung an große Konzerte

Gerne erinnern die Sänger sich an große Konzerte, zum Beispiel 1962 mit dem afro-amerikanischen Bassisten Kenneth Spencer, den „Don Kosaken“ 2010 oder dem Königgrätzer Mädchenchor im Jahr 2012. Auch an Wettbewerben wie dem „Meistersingen“ nahm der Chor erfolgreich teil. „Vermissen werden wir es“, sagen Werner Männchen und Karl Stifft. Männchen war 20 Jahre im Chor, 15 davon im Vorstand, Stifft blickt auf 42 Jahre Mitgliedschaft zurück. Das älteste Mitglied, Karl-Heinz Treichel, ist 93 Jahre alt und war sogar 70 Jahre lang dabei. „Die Söhne kriegen wir nicht mehr. Heute sind die gemischten Chöre attraktiver, und die jungen Leute haben andere Hobbys“, sagt Karl Stifft sachlich, und Werner Männchen fügt hinzu: „Es war eine schöne Zeit.“