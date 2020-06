Der Projektgarten auf dem Loosenhof in Bedburg-Hau öffnet

Bedburg-Hau. Die Kirchengemeinde Heiliger Johannes der Täufer in Bedburg-Hau beteiligt sich am Tag der offenen Gartentüre und präsentiert den Projektgarten.

Der Projektgarten des Ausländerinitiativkreises der Katholischen Kirchengemeinde Heiliger Johannes der Täufer an der Hauer Straße 13 in Bedburg-Hau nimmt auch in diesem Jahr wieder am Tag der offenen Gartentüre am 28. Juni, von 11 bis 17 Uhr, teil.

Ein 1000 Quadratmeter großer Garten auf dem Lossenhof

Der etwa 1000 Quadratmeter große Garten wurde im Jahr 2017 auf dem Gelände des „Loosenhofs“, einem ehemaligen Gutshof der Rheinischen Landesklinik Bedburg-Hau, angelegt. Andrea Kanter, die Initiatorin des Projektgartens hatte die Idee, neben dem umweltfreundlichen Aspekt - einen Garten “Zwischen Niederrhein und Orient“ anzulegen. Der Garten sollte für alle offen sein, um den in der Flüchtlingsunterkunft auf dem Loosenhof lebenden Menschen Kontakte zu den Bürgern in Bedburg-Hau zu vermitteln und so zur Integration beizutragen. Jeder soll mitmachen und das Gartenprojekt unterstützen können.

Mit Beginn der Gartensaison 2020 wurde die Arbeit im Projektgarten auf dem Loosenhof wieder aufgenommen. Auch in diesem Jahr haben wieder interessierte Flüchtlinge geholfen, den Garten aus dem Winterschlaf zu holen.

„In unserem Garten verzichten wir vollständig auf chemische Düngemittel und natürlich auch auf Unkrautvernichtungsmittel. Wir kompostieren unsere Gartenabfälle und verarbeiten Lama-Mist und Schafwolle vom Bioschäfer in unserem Garten“, sagt Andrea Kanter, die Projektleiterin. „Wir bieten Vögeln und Insekten durch verschiedenste Pflanzen, Nisthilfen und Garten-Nischen ein Zuhause.“

Echte Tiere in der Natur und die auf Stoff gebannt

Die Quiltgruppe „Flying Geese“ zeigt im Garten verschiedene Werke zum Thema „Tiere und Pflanzen im Garten“. In diesem Jahr wird sich der Projektgarten auf dem Loosenhof mit Quilt-Stoffen verbinden. So kann man beides betrachten: Echte Tiere in der Natur und die auf Stoff gebannt.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kleiderstube des AIK werden mit dabei sein und vor dem Garten einen kleinen Flohmarkt veranstalten. Angeboten wird nicht nur Second-Hand-Bekleidung, sondern auch „Diverses“ aus Haushalts-auflösungen. Kleine und große Gäste können sich zudem an der Aktion „Hoffnungssteine bemalen“ beteiligen.