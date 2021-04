Der Umbau für die Erdmännchen im Tiergarten Kleve geht voran

Die Arbeiten an der Erdmännchenbaustelle gehen voran.

Kleve. Im Tiergarten Kleve arbeiten die Mitarbeiter auch an einer neuen Adler-Voliere, um den Tieren mehr Platz zu geben. Dafür werden Spenden gesammelt.

Nachdem in den vergangenen Wochen mit Mara und Strauß zwei neue, attraktive Tierarten in den Tiergarten Kleve eingezogen sind, gehen die Veränderungen im Zoo an der Tiergartenstraße weiter. Als neues Projekt wird die Außenanlage der Erdmännchen umgestaltet. „Erdmännchen gehören zu den Publikumslieblingen bei uns im Tiergarten“, berichtet Tiergartenleiter Martin Polotzek. „Daher ist es mir ein besonderes Anliegen, dass wir die Erdmännchenanlage umbauen, um den Tieren zukünftig noch bessere Bedingungen zu bieten.“

„Bisher wurden unsere Erdmännchen auf Sand gehalten, der zum Graben nicht optimal ist“

So wird derzeit der alte Boden der Anlage komplett entfernt. „Bisher wurden unsere Erdmännchen auf Sand gehalten, der zum Graben nicht optimal ist. Daher wird dieser nun durch lehmhaltige Muttererde ersetzt, die genügend Stabilität für die Gänge der Erdmännchen bietet. Und da Erdmännchen in der Wildbahn nicht nur selber buddeln, sondern auch die Baute anderer Tierarten wie beispielsweise Erdhörnchen verwenden, bieten wir unseren Tieren auch demnächst einige künstliche Gänge an.“, so Polotzek.

Zusätzlich zu den Erdarbeiten wird die Anlage auch neu bepflanzt und die Mauer sowie der künstliche Termitenhügel neu gestrichen. Während den Umbauarbeiten, die von den TiergartenmitarbeiterInnen komplett in Eigenregie durchgeführt werden, befinden sich die Erdmännchen in der Innenanlage und sind somit auch weiterhin für die BesucherInnen zu sehen.

Auch bei der Großbaustelle der Weißkopfseeadler-Voliere tut sich einiges. „Mittlerweile konnten unsere Handwerker die Wände der Voliere mit Draht bespannen. Als nächsten Schritt muss das Dach vollständig mit einem Netz verschlossen werden. Und danach kann es an die Inneneinrichtung wie den Horstplatz zum Brüten und das Wasserbecken gehen“, freut sich Polotzek über den Fortschritt der Bauarbeiten. Um einen Teil der neuen Anlage zu finanzieren, hat der Tiergarten Kleve gemeinsam mit der Volksbank Kleverland eine Kampagne gestartet. Unter gemeinsam-fuer-das-kleverland.viele-schaffen-mehr.de/adlervoliere kann jeder, der den Tiergarten bei diesem Projekt unterstützen möchte, für die Adlervoliere spenden. Wer den Tierpark besuchen möchte, kann dies täglich von 9 bis 18 Uhr tun. Eine Anmeldung ist unter www.tiergarten-kleve.de möglich.