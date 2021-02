Der Verein Papillon eröffnet Beratungsstelle in Goch

Der Verein Papillon hat in Goch in der ehemaligen AOK-Filiale, Am Steintor 10, eine Zweigstelle eröffnet.

Kleve. In Goch gibt es jetzt eine Anlaufstelle für Menschen, die unter komplexen psychosozialen Problemen leiden. Der Verein Papillon will hier helfen.

Menschen, die unter psychischen Problemen Leiden, finden oft erst Jahre nach der Erkrankung geeignete Ansprechpartner für ihre meist komplexen psychosozialen Problemlagen. Sie gehören oft nicht zu denen, die problemlos eine Beratungsstelle im Nachbarort aufsuchen können. Daher möchte der Klever Verein Papillon den Betroffenen eine Anlaufstelle in der Nähe anbieten. In der ehemaligen Gocher Filiale der AOK, Am Steintor 10, befindet sich nun die neue Papillon-Zweigstelle. Termine für eine erste Beratung oder ein Clearing können unter 02823/4193 216 vereinbart werden.

In den schönen Räumlichkeiten soll in Zukunft auch ein Platz für Selbsthilfegruppen sein. Außerdem sollen hier öffentliche Veranstaltungen wie die Psychose-Seminare angeboten werden. Hierbei können Betroffene, Angehörige und (sozial)psychiatrisch tätige Menschen miteinander ins Gespräch kommen. Wichtig ist die Erfahrung, dass man nicht alleine ist, sondern dass es unkomplizierte Hilfen vor Ort gibt. Der Verein Papillon, Träger der Beratungsstelle, bietet schon seit 36 Jahren gemeindepsychiatrische Hilfeleistungen für Menschen mit psychischen Erkrankungen im Kreis Kleve an. In Einzelberatungen oder Netzwerkgesprächen kommen die Fachkräfte mit den Ratsuchenden und Angehörigen in Kontakt und helfen ihnen dabei, aus den vielfältigen gemeindepsychiatrischen Hilfen das passende Format für sie zu finden.

Belastendes Lebensereignis entwickelt sich zu einer psychischen Krise

Denn was als ein belastendes Lebensereignis beginnt, entwickelt sich manchmal zu einer psychischen Krise, mit der die Betroffenen nicht mehr alleine zurechtkommen. Oft kommt die Angst vor Stigmatisierung, oder die Flucht in Alkohol oder Drogen hinzu. Das Sozialpsychiatrische Zentrum in Kleve dient diesen Menschen als Anlaufstelle.