Der Weltgebetstag der Frauen in Kleve wird diesmal „to go“

Kleve. In der Stiftskirche in Kleve gibt es in diesem Jahr zum Weltgebetstag der Frauen einen Gottesdienst und einen Rundgang und „Desaster-Tüten“.

Einen gemeinsam gefeierten ökumenischen Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen in der Klever Stiftskirche wird es diesmal wegen Corona nicht geben. Er wird als „Gottesdienst to go“ veranstaltet: Schön gepackte „Desaster-Tüten“ stehen zum Abholen bereit, von Montag, 1. März, bis Freitag, 5. März, jeweils von 15 bis 17 Uhr in der geöffneten Stiftskirche. „Desaster-Tüten“ – so heißen im Weltgebetstags-Land Vanuatu die Überlebenstüten, die dort rechtzeitig vor Tsunamis, Flutwellen und Hurrikans im Boden vergraben werden.

Ein Weltgebetstags-Tisch ist in der Kirche aufgebaut

Ein Weltgebetstags-Tisch ist in der Kirche aufgebaut, jeweils eine Frau aus dem ökumenischen Team ist als Ansprechperson an diesen Nachmittagen zugegen. Die Tüten enthalten unter anderem die Texthefte und ein Spendentütchen. Die Weltgebetstags-Kollekte wird in diesem Jahr besonders dringend erbeten – am einfachsten ist eine Überweisung auf die angegebene Kontoverbindung, sonst Spendentütchen in den Briefkasten des evangelischen Gemeindebüros werfen (neue Anschrift: Lindenallee 42).

In der Niederung lädt der Vorbereitungskreis ein, den Weltgebetstag am Freitag, 5. März, in präsenter Form zu feiern – und das auf doppelte Weise in der St. Willibrordkirche in Kellen. Zum einen gibt es ab 15.30 Uhr die Möglichkeit, in einem Rundgang die wichtigsten Informationen über das Gastgeberland Vanuatu und die vorgestellten Projekte kennenzulernen: Kurze Texte und Bilder erzählen vom Leben der Menschen, ihrer Kultur, der Tier- und Pflanzenwelt, den Schwierigkeiten im Zusammenleben sowie von den Bedrohungen durch den steigenden Meerwasserspiegel wegen aktiver Vulkane und Erdbeben. Zum anderen gibt es ab 16 Uhr einen Gottesdienst mit einer Liturgie, die Frauen aus Vanuatu für alle weltweit Mitfeiernden vorbereitet haben. Am 5. März wird zudem auf Bibel-TV um 19 Uhr ein Gottesdienst ausgestrahlt.