Deutsche Meisterschaft der Baumkletterer kommt nach Kleve

Wenn an einem Wochenende Ende Mai Wohnmobile und Zelte am Kermisdahl aufgeschlagen werden und gut trainierte Frauen und Männer die alten Bäume im Moritzpark hinaufsteigen, kann sich Kleve auf eine ganz besondere Veranstaltung freuen: Zum ersten Mal findet hier vom 21. bis 24. Mai die Deutsche Meisterschaft der kletternden Baumpfleger statt.

Fünf Disziplinen für rund 60 Teilnehmer

Dabei wird es für die rund 60 Teilnehmer darum gehen, in insgesamt fünf Disziplinen ihre Techniken und Fertigkeiten zu zeigen. So soll ein Seil in den Baum „eingebaut“ werden. Dafür wird ein Säckchen an einer Schnur in eine Astgabel hinauf geschleudert. Die Baumkletterer gehen am Seil hoch in eine Höhe von 15 bis 25 Metern. Sicherheit, auch für den späteren Abstieg steht hier im Mittelpunkt der Aufgabe.

Showeinlage in 20 Metern Höhe

Für die hoffentlich zahlreichen Zuschauer am Boden „rennen“ die Kletterer die Bäume hoch, eine Showeinlage in ca. 20 Metern Höhe, bei der es allerdings auch um Geschwindigkeit geht. Die Teilnehmer absolvieren außerdem einen Arbeitsparcours, bei dem es um sicheres und souveränes Klettern und die Arbeit mit der Säge geht. Spannend dürfte unter anderem sein, wenn ein Aststück zielgenau und kontrolliert hinuntergeworfen wird. Schließlich demonstrieren die Baumkletterer noch die Rettung eines Verletzten aus schwindelnder Höhe. Bei allem stehen die Teilnehmer unter Zeitdruck, der dennoch ihre Sicherheit und die Unfallfreiheit ihrer Arbeit nicht gefährden darf.

Auch die richtige Ausrüstung dürfte ein Thema bei der Meisterschaft sein. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Der Wettbewerb der Baumkletterer ist dabei aber viel mehr als nur Wettkampf. „Hier trifft sich die Szene“, erklärt Jan von Hofmann, Präsident der deutschen Sektion der Internationalen Baumpflege-Gesellschaft Arboristik, Baumerhaltung, Natur und Umwelt, englisch ISA (International Society of Arboriculture) abgekürzt.

Eher Austausch als Wettbewerb

„Es geht eher um Austausch als um Wettbewerb“, so der erfahrene Baumkletterer. „Wir sind meist Einzelunternehmer und gern ein unabhängiges Völkchen, haben aber dennoch ein gutes Netzwerk.“ Durch die alljährlichen Meisterschaften, neben der deutschen gibt es noch europäische und Weltmeisterschaften, bleibe man regelmäßig im Gespräch, das Fachwissen steige. „Man kann neue Verfahren der Klettertechnik zeigen oder lernen“, sagt von Hofmann, der selbst in Ostwestfalen tätig ist.

Bei der Stadt Kleve freut man sich auf das Event

Bei der Stadt Kleve freut man sich auf das Event. „Wir hoffen auf eine werbewirksame Veranstaltung und dass Kleve mal wieder in aller Munde ist“, sagte Baudezernent Jürgen Rauer jüngst bei der Ankündigung im Umwelt- und Verkehrsausschuss. „Wir freuen uns sehr, in Kleve dabei zu sein“, ergänzte von Hofmann. Die Stadt stelle ihre Infrastruktur vollständig zur Verfügung. „Hier steht man hinter uns“, freut sich der Mitorganisator der Meisterschaft. Dass sie überhaupt in der Schwanenstadt stattfindet, geht im übrigen auf eine Initiative des Uedemer Baumkletterers Stefan Artmann zurück.

Diese Veranstaltung sei auch vor dem Hintergrund des Klimawandels wichtig, findet von Hofmann. Die richtige Pflege von Bäumen rücke zunehmend in den Fokus. „Außerdem ist die Meisterschaft eine gute Werbung für einen noch neuen Berufszweig.“ Erst seit 2001 gibt es in Deutschland das Berufsbild der kletternden Baumpfleger.

Bäume im Moritzpark sind bereits ausgewählt

Die für den Wettbewerb in Frage kommenden Bäume im Moritzpark haben die Organisatoren bereits ausgewählt. Dort, wo etwa Vögel brüten, so von Hofmann, werde natürlich nicht geklettert. Für Kinder, aber auch Erwachsene wurde schon mal ein großer Baum gefunden, an dem sie selbst das Baumklettern ausprobieren können. Vorgesehen sind außerdem Baumführungen im Park sowie Infostände rund um das Thema Bäume in urbanen Bereichen.

Ein bisschen Wettkampf ist die Meisterschaft am Ende aber schon. Nach dem Hauptwettkampftag am Freitag, 22. Mai, messen sich am Samstag, 23. Mai, die besten acht Teilnehmer (fünf Männer und drei Frauen) und bestreiten einen Parcours.