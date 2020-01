Die Armen in Kalkar sind die Haupt-Erben seit 1759

Rendant Johannes Intveen übergab sein Amt in der Hellendornstiftung an Erich Thanisch. Auf dem Bild: von rechts rund um den Tisch Pastor Alois van Doornick, Ehepaar Intveen, Hans Schute, Johannes Verpoort, vorn Pastor Stefan Notz.

Kalkar/Kleve/Goch. Rendant Johannes Intveen übergab sein Amt in der Hellendornstiftung an Erich Thanisch. Mehr soziale Arbeit leisten als vor 20 Jahren.

Eine Feierstunde gab es zur Verabschiedung für Johannes Intveen aus Kleve-Kellen als Rendant der Hellendornstiftung. Im Kalkarer Pfarrhaus kam der Stiftungsvorstand zum letzten Mal mit ihm zusammen.

Er übergab Siegel und ein eigens gebundenes Protokollbuch der vergangenen 19 Jahre an den Nachfolger Erich Thanisch.

Pachterträge aus 113 Hektar Land im Nordkreis Kleve

Der reich begüterte Gründer der „Armenstiftung Hellendorn für Wissel und Griethausen“ und jahrzehntelange Bürgermeister der Stadt Kalkar hatte am 4. Februar 1759 vor dem Tod seine Dinge geordnet: „Im Namen der hochheiligen Dreifaltigkeit. Amen: Jesus, Maria, Joseph! Nachdem ich Alard Gerard Hellendorn bei mir verspürt, dass meine Kräfte bereits seit einiger Zeit ziemlich abgenommen haben, und mir unbekannt ist, wie lange der allerhöchste annoch meine alten Tage fristen mögte, so habe (ich) noch bei Zeiten mein Haus bestellen, und bei gesundem Verständnis und reiflicher Überlegung verordnen wollen, wie es mit meiner Nachlassenschaft gehalten werden solle, dies geschieht demnach auf nachfolgende Weise …“ Er erstellte Messstiftungen und Legate für die Dominikaner in Kalkar, das Kloster in Marienbaum, die Geistlichen seiner Heimatstadt Deventer, den Pastor in Goch, das Kapitel in Wissel, die Geistlichen in Griethausen, seine drei Angestellten, seine Patenkindern und die beiden Testamentsvollstrecker in Wissel und Hönnepel. Haupt-Erbe aber werden bis heute die Armen von Wissel und Griethausen mit Pachterträgen aus nunmehr 113 Hektar Land im Nordkreis Kleve.

Bürgermeister Hellendorn hatte durchaus deutlich verboten, dass sich die Dominikaner oder die Kalkarer Stadtbeamten oder Geistlichen in die Durchführung seines Testamentes einmischten, so wie der kinderlos Verstorbene auch niemandem in Kalkar Güter hinterließ.

An die sozialen Aufgaben der Pfarrgemeinden von heute angepasst

Die heutige Hellendornstiftung versorgt nicht mehr freitags nach den Messen in Wissel oder samstags nach den Ämtern in Griethausen mit Brot die „Armen jenseits des fünfzigsten Lebensjahres“. Die Satzung hatte Johannes Intveen – schon mehrmals – an heutige Zeiten und an die sozialen Aufgaben der Pfarrgemeinden angepasst. Heute sind die Pfarrer von Kalkar und Kellen als Rechtsnachfolger sowie je zwei sachkundige Kirchenvorstandsvertreter mit der jährlichen Rechnungslegung befasst. Mancher Notlage könne so begegnet, mancher jungen Familie ein Zuschuss gewährt oder der Einzelfallhilfe kurzfristig gedient werden, meldet Pastor Alois van Doornick und lobt „durch profunde Sachkenntnis gestützte professionelle Arbeit“ Intveens.

Zur Amtsübergabe an Erich Thanisch, der auch Verwaltungsleiter der Stiftung Gaesdonck ist, traf sich der Stiftungsvorstand in der Kalkarer Gildenkamer, die einst dem Bürgermeister Hellendorn selbst gehört hatte. Friedrich Gorissen hat das mittelalterliche Gebäude, die Wandmalereien und die Besitzerfolge dieses Hauses in einem Buch ausführlich zusammen mit der urkundengestützten Biographie der Hellendornfamilie dokumentiert.

Johannes Intveen legte seine letzte, 19. Jahresrechnung vor, die von den Vorstandsmitgliedern Hans Schute und Johannes Verpoort geprüft worden war. „Über die langen Jahre gab es wichtige und knifflige Geschäfte zu erledigen, die der frühere Zentralrendant des Dekanates Kleve mit Übersicht, großer Sachlichkeit und ohne Aufsehen erledigte“ – Pachthöhe verträglich anpassen, Grundstücke getauscht, Ankäufe abgewickelt.

Zähe, nachhaltige Gespräche mit Landesregierung und Bistum

„Die Stiftung ist durch seinen Einsatz 2020 in der Lage, deutlich mehr soziale Arbeit zu leisten als vor 20 Jahren“, so van Doornick. Durch zähe und nachhaltige Gespräche mit Landesregierung, Bistum und anderen staatlichen Stellen wurden Aufgaben und der Personenkreis der Zuwendungsempfänger deutlich erweitert. Einer der dreizehn Pächter übergab als Dank ein früher jährlich zu Weihnachten und zu Ostern für die Pfarrer und den Rendanten angelieferten „Höttspott“: Hoflebensmittel. Auch die Rechtsstelle des Bistums Münster dankte ausdrücklich. Pfarrer Alois van Doornick feierte mit Ehepaar Intveen eine Dankmesse in der Pfarre und hatte ein ganzes Nachmittagsprogramm mit Führungen und Besuchen vorbereitet.