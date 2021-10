Der Anteil der Senioren an der Gocher Bevölkerung wird immer größer.

Soziales Die CDU in Goch fordert einen Senioren-Beauftragten

Goch. In Goch steigt die Zahl der Einwohner über 60 Jahren. Das sieht auch die Gocher CDU und fordert einen Seniorenbeauftragen bei der Stadtverwaltung.

Die Demografische Entwicklung macht auch vor der Weberstadt nicht halt. Auch in Goch steigt die Zahl der Einwohner über 60 Jahren. Das sehen auch die Gocher Christdemokraten. Deshalb haben Sie beantragt, einen Seniorenbeauftragen bei der Stadtverwaltung zu benennen.

Ein Ansprechpartner, der älteren Mitbürgern mit Rat, Vermittlungsangeboten und im Einzelfall mit praktischer Hilfe zur Seite steht

„Wir wollen einen Ansprechpartner, der älteren Mitbürgern mit Rat, Vermittlungsangeboten und im Einzelfall mit praktischer Hilfe zur Seite steht“, sagt Andreas Sprenger, Fraktionsvorsitzender im Stadtrat. „Gerade bei uns im ländlichen Raum ist die Verwurzelung der Menschen vor Ort stark. Der Wunsch in den eigenen vier Wänden alt zu werden hat hier bei uns ein besonders Gewicht.“ Ein Seniorenbeauftragter soll dabei unterstützen. So kann er aus Sicht der CDU Einwohner auf Wunsch beraten und unterstützten, Informationen über örtliche und regionale Angebote für Seniorinnen und Senioren, Hinweise auf spezielle Beratungsdienste oder Beratungsangebote bei Behörden, Wohlfahrtsverbänden und sonstigen Anbietern von seniorenspezifischen Angeboten geben oder auch an entsprechende Ansprechpartner vermitteln.

Auch Wolfgang Pitz, Vorsitzender der Gocher Senioren-Union sieht den Bedarf: „Ein Seniorenbeauftragte muss ein Netzwerk der ehrenamtlichen Helfer, Kirchen, Vereine, Verbände und anderer Anbieter von ambulanten Angeboten für Senioren in der Stadt aufbauen. Außerdem sollte der Seniorenbeauftragte Ideen zur Verbesserung der Lebensverhältnisse älterer Menschen in unserer Stadt erarbeiten Damit Goch auch für unsere älteren Mitbürger eine miteinander-Stadt ist.“

