Die Klever Feuerwehr musste drei Mal ausrücken

Am Dienstagabend musste die Feuerwehr Kleve zu drei Einsätzen parallel ausrücken. drei Mal

Kleve. Die Feuerwehr Kleve hatte am Dienstagabend Stress. Gleich drei Einsatzstellen gleichzeitig mussten die Wehrleute bearbeiten: Während man in der Oberstadt eine Katze in einer Papierpresse suchte und eine Ölspur entfernte, wurde in Rindern eine brennende Baustellentoilette gelöscht (wir berichteten bereits).

Mitarbeiter eines Drogeriemarktes an der Sackstraße hatten gegen 21:40 Uhr aus einer Presse für Kartonagen Geräusche gehört, die auf eine Katze schließen ließen. Sie schalteten die Presse ab und alarmierten die Feuerwehr. Da der angeschlossene Container nahezu voll mit komprimierten Kartonagen war, war es schwierig, das Tier zu lokalisieren. Der Löschzug Kleve arbeitete sich langsam vor, um verschiedene Hohlräume zu kontrollieren, in denen es vermutet wurde.

Papiercontainer wurde ausgeräumt - die Katze aber nicht gefunden

Dabei wurde ein erheblicher Teil des Containerinhaltes auf dem Hof zwischengelagert. Die Katze konnte letztendlich aber nicht gefunden werden. Der Berg von Kartonagen wurde, auch mit tatkräftiger Unterstützung der Mitarbeiterinnen des Drogeriemarktes, wieder in den Container geräumt. Dieser Einsatz dauerte bis ca. 0:10 Uhr.

Parallel lief dann gegen halb elf die nächste Alarmierung auf. Mehrere Dieselspuren ab dem Bereich „Weißes Tor“ zogen sich bis über den Klever Ring. Hier wurde der Löschzug Materborn zur Hilfe gerufen. Die Kameraden aus Materborn halfen später auch noch bei den Aufräumarbeiten an der Sackstraße.