Kleve. Der ehemalige USK-Chef Rolf Janssen tritt für die Grünen als Bürgermeisterkandidat in Kleve an. Er will Ökologie und Ökonomie versöhnen.

Die Klever Grünen präsentierten ihren Klima-Kandidaten

Einstimmig wählten die Klever Grünen am Dienstagabend Rolf Janssen zum Bürgermeisterkandidaten. Janssen präsentierte sich überzeugend als Verwaltungsfachmann mit Wirtschaftskompetenz. Als Experte der Abfallwirtschaft wolle er viele grüne Themen anstoßen und „neu denken“, so Janssen. Der ehemalige Leiter der Klever Umweltbetriebe ist kein Parteimitglied der Grünen und wird als unabhängiger Kandidat für die Partei antreten. Fraktionschefin Hedwig Meyer-Wilmes sagte, dass man mit diesem Kandidaten gute Chancen habe, eine mögliche Stichwahl zu gewinnen: „Janssen ist in der Lage, von allen Parteien Stimmen zu ziehen“, sagte sie.

Der Weg der kleinen Schritte

Rolf Janssen erläuterte seine Ziele und Vorhaben. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

In einer ausführlichen Vorstellungsrunde zeigte der heutige Chef der Kreis Klever Abfallwirtschaft (KKA), dass er viel Erfahrung in der Verwaltung gesammelt hat, neue Organisationsstrukturen aufbauen kann und praktisch denkt. In Kleve gebe es einige Projekte, die zu zögerlich umgesetzt werden. Der 55-Jährige sprach konkret die zahlreichen Konzepte an, die für die Kreisstadt in Auftrag gegeben wurden: Stadtentwicklungskonzept, Radwegekonzept, Verkehrskonzept, Schulentwicklungskonzept, Klimaschutzkonzept.

Doch statt immer auf die Ausarbeitung umfangreicher Konzepte zu warten, sei es mitunter sinnvoller, den Weg der kleinen Schritte zu gehen. Man müsse den Mut haben, konkrete Projekte auch kurzfristig anzuschieben. Dies müsse alles schneller gehen. Wichtig seien klare Ziele und eine Richtung, so Janssen. In Kleve seien jedoch viele Dinge in der Schwebe, die man schneller lösen müsse: die Schulneubauten, die Unterstadtentwicklung, das Kulturzentrum, die Tribüne des 1. FC Kleve oder der Minoritenplatz: „Wir müssen das deutlich konsequenter und zielorientierter angehen.“ In Kleve mangele es nicht an Konzepten, sondern an einer „agilen Umsetzung“.

Für den 55-jährige Familienvater aus Kranenburg ist das Amt des Klever Bürgermeisters eine spannende Herausforderung. „Das reizt mich“, sagte er. Auch wenn er in seiner jetzigen Position bei der KKA alles andere als unzufrieden sei. Die Abfallwirtschaft sei sein Steckenpferd. Kleve sei allerdings eine prosperierende Stadt, in der man noch viele Dinge umsetzen könne: „Ich bin ein unruhiger Mensch“, sagte Janssen.

Die Mitgliederversammlung der Grünen traf sich im Kolpinghaus. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Auf dem Gebiet der Ökologie und des Klimaschutzes möchte der Kandidat deutliche Schritte nach vorne wagen. „Ökologie und Ökonomie müssen keinen Zielkonflikt bilden“. So wünsche er sich deutliche Verbesserungen beim Radverkehr, bei Bussen und Bahnen und bei Klimaschutzprojekten. Biomasse und Kraftwärmekopplung werden noch zu wenig genutzt. Für eine Mobilitätswende müsse man bessere Angebote im ÖPNV schaffen. Bei all dem müsse man aber auch die Finanzen im Blick behalten. Daher sei die Wirtschaftsförderung ein wichtiges Thema: „Wir müssen späteren Generationen eine intakte Welt hinterlassen, aber auch keine insolvente Welt“, sagte Janssen.

Dem Kandidaten sind realistische Ziele wichtig, die konsequent umgesetzt werden. Eine autofreie Innenstadt werde es in drei Jahren noch nicht geben. „Aber wir können viele Schritte in diese Richtung setzen und entsprechende Angebote schaffen“, sagte Rolf Janssen.