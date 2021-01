Die Klever Politik arbeitet trotz Coronakrise weiter

Kleve Statt des Rates soll es am Mittwoch, 20. Januar, eine Sitzung des Hauptausschusses in Kleve geben, der die Aufgaben übernehmen soll.

Statt des Rates soll es am Mittwoch, 20. Januar, 17 Uhr, eine Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Kleve geben, an den die Aufgaben des Rates delegiert sind. Aufgrund der anhaltenden epidemischen Lage mit immer noch hohen Infektionszahlen sei ein entsprechender Konsens erzielt worden, bei allen Ratsmitgliedern abzufragen, ob die Entscheidungsbefugnisse des Rates für die Dauer der epidemischen Lage an den Haupt- und Finanzausschuss delegiert werden sollen. Der soll dann anstelle des Rates für die im ersten Quartal terminierten Sitzungen am 20. Januar, 10. Februar und 17. März tagen, erklärte Jörg Boltersdorf, Sprecher der Stadt Kleve. Die für den 3. Feburar und 10. März terminierten Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses würden somit entfallen. Damit kann der bereits im November von Stadtkämmerer Willibrord Haas eingebrachte Haushalt auch verabschiedet werden. Stattfinden werden die Sitzungen des Hauptausschusses auf jeden Fall in der Stadthalle der Stadt Kleve.

Für die Ausschüsse gab es in der virtuellen Fraktionsvorsitzenden-Konferenz nur eine mehrheitliche Empfehlung

Doch auch die Ausschüsse können tagen, wenn die Vorsitzenden der jeweiligen Gremien das für notwendig halten und die Tagesordnung mit dem Bürgermeister abklären. Für die Ausschüsse gab es aber in der virtuellen Fraktionsvorsitzenden-Konferenz nur eine mehrheitliche Empfehlung. Offene Klever und SPD wurden hier überstimmt.

Die SPD und die Offenen Klever kritisierten scharf, dass Ausschüsse tagen können. „Die Absicht des Bürgermeisters und einiger Ratsfraktionen, trotz Verlängerung des Lockdowns, neben dem Haupt- und Finanzausschuss auch noch andere Gremien einzuberufen und tagen zu lassen, bringt zusätzliche Risiken für Gesundheit und Leben der Sitzungsteilnehmer“, erklärt OK-Fraktionschef Udo Weinrich in einer Stellungnahme. Das sei fahrlässig und gefährlich. „Die Rats- und Ausschussmitglieder der ,Offenen Klever’ haben dafür kein Verständnis. Sie werden individuell entscheiden, ob sie sich diesem zusätzlichen gesundheitlichen Risiko aussetzen wollen“, so Weinrich.

„Wir haben da kein Verständnis und sind irritiert über diese Vorgehensweise“

Auch Christian Nitsch, Fraktionschef der SPD, lehnt Sitzungen von Ausschüssen ab. Hier müsse es eine Möglichkeit geben, per Dringlichkeitsbeschlüssen oder virtuellen Absprachen die wichtigen Themen vorzubereiten und allein in den Sitzungen des Hauptausschusses zu verabschieden. „Wir haben da kein Verständnis und sind irritiert über diese Vorgehensweise“, sagt Nitsch. Er stelle die Teilnahme von SPD-Mitgliedern an Ausschüssen in Frage, werde die genaue Vorgehensweise aber mit den Mitgliedern seiner Fraktion absprechen.

Er appelliert, dass auch in der kommunalen Politik der Gesundheitsschutz oberstes Gebot sein sollte. Die anderen Parteien betonen dagegen, dass zwingend notwendige Beschlüsse in öffentlicher Diskussion abgewogen werden müssen und nicht allein per Dringlichkeit. „Wir wollen schließlich als Stadt handlungsfähig blieben“, sagt CDU-Sprecher Gerd Driever.

https://www.nrz.de/staedte/kleve-und-umland/

„Wir müssen unsere Arbeit machen“, sagt Hedwig Meyer-Wilmes, Fraktionschefin der Grünen. Man habe ein Öffentlichkeitsgebot – bei Bauangelegenheiten und bei der Vergabe stehen Beschlüsse an, ohne die es nicht weitergehen kann. Das bestätigt auch FDP-Sprecher Maarten Oversteegen. So könne der Vorschlag zum Sportpark Bresserberg nicht bis Sommer liegen, bevor man ihn diskutiert, führt er als Beispiel an.

„Wir sollten nicht wegen der Pandemie die politische Diskussion aushebeln. Die Arbeit der politischen Vertreter der Stadt Kleve ist eine wichtige Tätigkeit, die im Interesse der Bürger und Unternehmer weitergehen muss“, sagt Gebing. Viele Mitglieder der Ausschüsse und des Rates hätten erklärt, dass die Diskussion wichtig sei, wenn es um Vergaben, Bebauungspläne oder Jugendhilfezuschüsse gehe, die einen Beschluss benötigen.