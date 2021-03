Die Maras im Tiergarten Kleve sind endlich da

Kleve. Die drei Maras hat Kleves Tiergartenleiter Martin Polotzek persönlich aus Aachen abgeholt und ins extra umgebaute Gehege gebracht.

Sie werden bis zu 80 Zentimeter groß, haben große Kulleraugen und besitzen lange, grazile Hinterbeine: Die Rede ist von Großen Maras, die ab sofort auch im Tiergarten Kleve zu erleben sind.

Große Maras werden auch Pampashasen genannt und kommen eigentlich aus Südamerika. Die drei neuen Bewohner im Zoo an der Tiergartenstraße hat Tiergartenleiter Martin Polotzek persönlich aus Aachen abgeholt: „Die Kollegen aus dem Aachener Tierpark haben nach einem neuen Platz für ihr Mara-Trio gesucht. Da haben wir natürlich sehr gerne ausgeholfen und eine ehemalige Schafsanlage zur neuen Maraanlage umgebaut.“

Die Umbauarbeiten haben die tiergarteneigenen Handwerker und Gärtner in Eigenregie durchgeführt. So wurden auf die Anlage ein neuer Stall sowie neue Versteckmöglichkeiten für die scheuen Tiere gebaut. Neue Pflanzen werden demnächst auch noch für mehr Rückzugsmöglichkeiten sorgen. Polotzek: „Maras sind sehr scheue Tiere, die bei Gefahr schnell davon laufen oder Schutz im Gebüsch oder in Höhlen suchen. Dabei können sie bis zu 45 Stundenkilometer erreichen und sich auch hoppelnd und hüpfend fortbewegen, was ihnen in Kombination mit ihrem hasenähnlichen Aussehen vermutlich den Namen ,Pampashase’ brachte.“

Doch mit Hasen haben Maras nichts zu tun. Sie gehören zu den Nagetieren und sind mit Meerschweinchen verwandt. Die stressempfindlichen Tiere haben den Transport gut überstanden. Die ersten Tage haben sie zur Eingewöhnung im Stall verbracht und dürfen nun auch die große Außenanlage erkunden. Ursprünglich kommt der Große Mara aus Argentinien. Dort konnte man früher in der Pampa große Kolonien beobachten. Doch die Bestandszahlen sind rückläufig. Grund hierfür ist die zunehmende Nahrungskonkurrenz durch Haustiere und eingeschleppte Wildtiere. Daher gelten sie inzwischen als „potenziell gefährdet“.

Ob weibliche Maras die Gruppe ergänzen und für Nachwuchs sorgen werden, steht noch in den Sternen

Zunächst sind nur drei männliche Maras im Tiergarten Kleve eingezogen. Ob noch weibliche Maras die Gruppe ergänzen und für Nachwuchs sorgen werden, steht noch in den Sternen. Wer die drei neuen Maras erleben möchte: Alle Gäste müssen ihren Besuch unter www.tiergarten-kleve.de anmelden.