Die Marion and Sobo Band spielt bei den Klever Jazzfreunden

Konzert Die Marion and Sobo Band spielt im Rilano Hotel Kleve

Kleve. Die Klever Jazzfreunde laden zu einer musikalischen Reise durch Ost- und Westeuropa ein. Musik, die lange im Ohr bleibt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Marion and Sobo Band spielt im Rilano Hotel Kleve

Die Klever Jazzfreunde beginnen das neue Halbjahr mit einer musikalischen Reise durch Ost- und Westeuropa, moderiert von der wunderbaren Sängerin Marion Lenfant-Preus. Mit ihrer Band „Marion & Sobo Band“ gastiert sie am Freitag, 31. Januar, 20.30 Uhr, im The Rilano Hotel Cleve City, Bensdorpstraße 34.

Eigener moderner Stil von vokalem Gypsy Jazz

„Absolut unwiderstehlich“! Das schreibt das Folker Magazine über die Musik der Marion & Sobo Band. Das französisch-polnisch-deutsche Quintett aus Bonn erschafft seinen eigenen modernen Stil von vokalem Gypsy Jazz und verbindet ihn mit globaler Musik und Chanson. Dabei bleibt die Musik immer leicht zugänglich und bleibt noch lange im Ohr.

Hintergründiger Humor der Formation

Songs wie „Sie will nicht Blumen und nicht Schokolade“ oder „Elektronenswing“ verraten nicht nur die musikalische Bandbreite, sondern auch den hintergründigen Humor der Formation. Die franko-amerikanische Sängerin Marion Lenfant-Preus, der polnische Gitarrist „Sobo“ Alexander Sobocinski und deren Band machen Musik über Schubladen hinweg. Sie erkunden Klangfarben von West- und Ost-Europa mit ihrem neuen Album „Esprit Manouche“ und nutzen ihre internationalen Wurzeln, ihre Reisen und ihren Kontakt zu verschiedenen Kulturen als Quelle der Inspiration für ihre Lieder.

Lieder in bis zu acht verschiedenen Sprachen

Dabei präsentiert die charismatische Sängerin ihre Lieder in bis zu acht verschiedenen Sprachen und weiß das Publikum auch mit improvisiertem Scat-Gesang zu begeistern. Für besonderen Sound sorgen außerdem die facettenreichen Instrumentalisten der Band an den Gitarren, der Geige und am Kontrabass. Das Perkussive übernehmen vor allem die Gitarren, gebaut wie die Selmer-Macaferi aus den 1930ern. Wenn der dunkle Winter aufs Gemüt schlägt und sonst nichts mehr hilft, den sommerlich anmutenden Klangkosmos von „Esprit Manouche“ gibt es bei den Klever Jazzfreunden ganz ohne Rezept.

Die Band spielt in der Besetzung: Marion Lenfant-Preus, Gesang, Alexander Sobocinski, Gitarre, Frank Brempel, Violine, Jonas Vogelsang, Gitarre, Stefan Berger, Bass.

Der Eintritt kostet 14 Euro an der Abendkasse, zehn Euro im Vorverkauf. Schüler und Studenten zahlen sechs Euro, Mitglieder der Klever Jazzfreunde inkl. 1 Begleitperson haben freien Eintritt. Karten gibt’s in der Buchhandlung Hintzen, Hagsche Straße 46-48, Reservierungen: gig@klever-jazzfreunde.de