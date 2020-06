Die Zahl der bestätigten Infektionen ist in Goch gestiegen

Goch. In den Leiharbeiter-Unterkünften in Goch gibt es mehr Corona-Fälle. 28 Menschen sind bislang betroffen. Die Stadt hat Quarantäne verhängt.

Zu den aktuellen Auswirkungen der Corona-Pandemie hat die die Stadt Goch jetzt Stellung bezogen: „Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen ist in Goch deutlich angestiegen. Elf neue Fälle binnen der letzten 24 Stunden hat der Kreis Kleve heute veröffentlicht. Bei allen handelt es sich um Leiharbeiter. Stand heute sind in Goch somit 28 Personen akut und labordiagnostisch bestätigt mit dem Corona-Virus infiziert. Nur drei von ihnen sind keine Leiharbeiter.“

Kontaktpersonen in Goch müssen in Quarantäne gehen

Weiter heißt es in der Stellungnahme: „Die Stadt Goch ergreift seit Beginn der Pandemie unmittelbar nach Bekanntwerden einer Infektion ordnungsbehördliche Maßnahmen. So wurden und werden die Erkrankten sowie alle mit ihnen in Kontakt stehenden Personen unverzüglich unter Quarantäne gestellt. Derzeit sind in Goch davon 19 Leiharbeiter-Unterkünfte betroffen. Die Testungen, die zu den heute bestätigten positiven Ergebnissen geführt haben, wurden in den Niederlanden veranlasst. Über die Ergebnisse der am Wochenende in Goch durchgeführten Testungen des Kreis-Gesundheitsamtes ist die Stadt Goch noch immer nicht vollumfänglich informiert.“

Dies stößt im Gocher Rathaus auf Unverständnis. Wie von Bürgermeister Ulrich Knickrehm eingefordert, werden in Goch nun alle Leiharbeiter, die in der niederländischen Fleischindustrie beschäftigt sind, auf eine Corona-Infektion getestet. „Dies soll in den nächsten Tagen geschehen. Es ist zu erwarten, dass weitere Infektionen unter dieser Personengruppe bekannt werden“, teilt die Stadt mit.

Eine der Leiharbeiter-Unterkünfte in Goch. Foto: Archiv

Sie verweist auf die Meldung des Kreises: „Seit Beginn der Reihentestungen von Leiharbeitern der niederländischen Fleischindustrie am Pfingstsonntag kontrollierte das Gesundheitsamt des Kreises Kleve mit Unterstützung des Helfer-Teams aus Krefeld zwischenzeitlich 45 Unterkünfte im Kreis Kleve. Abschließende Untersuchungsergebnisse zu den Testungen aller Unterkünfte liegen noch nicht vor. Niederländische Behörden hatten das Ergebnis von 13 positiv getesteten Leiharbeitern eines niederländischen Fleischbetriebes aus Helmond mitgeteilt. Die Wohnungen der Leiharbeiter befinden sich ebenfalls im Kreis Kleve. Die betroffenen Personen wurden unter Quarantäne gestellt sowie sonstige notwendige Maßnahmen eingeleitet. Die kreisweiten Kontrollen und Reihentestungen der größeren Unterkünfte von Leiharbeitern werden voraussichtlich noch in dieser Woche beendet werden. Im Anschluss daran werden die Kontrollen auf kleinere Unterkünfte von Leiharbeitern der niederländischen Fleischindustrie ausgedehnt. Parallel dazu ist außerdem vorgesehen, in bereits kontrollierten Unterkünften, wo bisher keine oder nur wenige Bewohner angetroffen wurden, weitere Testungen durchzuführen.