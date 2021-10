DJ Ötzi kommt zum Kostümball ins Klever Festzelt

Kleve. Der Ticketverkauf für das Klever Festzelt startet am 11. November. Für die Veranstaltungen ab 20. Februar gibt’s erstmal die Hälfte der Tickets.

Der Ticketverkauf für das Klever Festzelt startet am Donnerstag, 11. November, um 11.11 Uhr online auf www.kleverfestzelt.de. Das hat die Eventagentur KLE-Event am Freitag bekannt gegeben. Für die Veranstaltungen ab dem 20. Februar wird zunächst etwa die Hälfte der Tickets in den Verkauf gehen. Die zweite Hälfte wird dann Anfang Januar verfügbar sein. Mit diesem Verfahren tragen die Veranstalter dem aktuellen Corona-Geschehen Rechnung und könne auf mögliche neue Verordnungen reagieren.

Die Tickets können für folgende Veranstaltungen erworben werden: Große Klever Damensitzung (18. Februar), Große Klever Herrensitzung (19. Februar), Großer Klever Karnevalsfrühschoppen (20. Februar), Möhneball (24. Februar), Kostümball (26. Februar).

Einen Prinzen gibt es in der Session zwar nicht, dafür aber ein besonderes musikalisches Highlight: DJ Ötzi kommt zum Kostümball. „Zum Neustart wollten wir unseren treuen Festzeltbesuchern einen richtigen Knaller bieten und freuen uns, dass wir an diesem Abend DJ Ötzi, der im letzten Jahr bereits sein 20-jähriges Bühnenjubiläum feierte, als Stargast bei uns begrüßen dürfen“, sagt Eventmangerin Nathalie Karnau.

Alle Infos zu den Veranstaltungen und Ticketverkäufen im Festzelt unter www.kleverfestzelt.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland