Drei Mülltonnen in Weeze angezündet

Weeze. In Weeze wurden drei Mülltonnen angezündet und dies hatte einen hohen Sachschaden an einem Gebäude zur Folge.

In der Nacht zu Donnerstag setzten unbekannte Täter drei an einer Hauswand an der Koningsstraße in Weeze stehende Mülltonnen in Brand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, jedoch entstand durch den Brand hoher Sachschaden.

So waren die Mülltonnen selbst bis auf den Boden abgebrannt. Es entstand Schaden am Mauerwerk sowie an einem Lichtschacht des Gebäudes. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen und Personen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen.